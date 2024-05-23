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T1》盛讚卡森斯領袖特質 蔣淯安：我也只帶兩件內褲但不敢講 

2024/05/23 14:29

蔣淯安。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕T1總冠軍賽明天點燃戰火，桃園永豐雲豹將在桃園巨蛋迎戰台北台新戰神，本土一哥蔣淯安認為，球隊經過比較長時間休息，找回專注度是關鍵。

雲豹5月10日在高雄鳳山體育館成功橫掃海神，明天才要迎來總冠軍賽，經過兩週的休息，蔣淯安坦言，對手打到第五戰、休息時間較短，對於比賽的感覺可能會比較好，「所以必須拿出專注度，把我們所準備的展現出來。」

雲豹例行賽面對戰神7戰拿下4勝，並不具絕對優勢，對於外界較看好雲豹封王，蔣淯安指出，「當初球迷應該也覺得中信（特攻）會進冠軍賽，我覺得對我們來說是警惕，他們下半季跟季後賽磨合狀態非常好、韌性很好，所以無論在比賽領先或落後多少分，都必須保持專注度。球是圓的，我們會把準備好的發揮出來。」

此外，蔣淯安還透露，今天練球時，卡森斯還特別集合大家，在訓練過程中必須再提升專注度、心情應該要緊繃一點，「他想告訴我們，兩個禮拜沒比賽，不應該放那麼鬆，不應該老神在在，他一直強調這一點，我們也要認真聽進去。」

卡森斯在季後賽首輪就以「只帶兩件內褲到高雄」凝聚團隊士氣，率領雲豹橫掃海神，談及他的領導能力，蔣淯安說，他無論在場上在場下都是領袖，「我也只帶兩件內褲去高雄，但再怎麼樣，我也不敢拿這件事出來講，我覺得我洗一洗會乾，所以我不敢講，但我覺得，他是另類告訴大家他的決心，就是告訴大家：『我們就是要贏球、回家，回到主場。』」

雲豹兩位菜鳥高錦瑋與林信寬職業生涯首年就隨隊打進總冠軍賽，高錦瑋指出，自己受傷後剛歸隊，所以還在慢慢調整狀態，畢竟兩個禮拜沒有比賽，會做好防守上的設定，慢慢適應比賽強度。

林信寬則指出，很開心可以闖進總冠軍賽，對於卡森斯的領導能力，他說，一開始對這位前NBA球星是景仰之情，開始比賽、以及私底下相處之後，覺得卡森斯是非常棒的人，「他帶給我們很多不一樣的東西，能跟他合作是非常棒的事。」

林信寬（左起）、高錦瑋、蔣淯安。（記者盧養宣攝）

高錦瑋。（記者盧養宣攝）

林信寬。（記者盧養宣攝）

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