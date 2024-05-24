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NBA東部冠軍賽G2、T1總冠軍賽、潘威倫拚生涯150勝 今日賽事預告與轉播

2024/05/24 06:54

塞爾提克球星塔圖母（右）、溜馬球星哈里伯頓（左）。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA東部總冠軍賽，先拿到1勝的塞爾提克今捍衛自家主場，而溜馬則要力求扳平戰局。

大聯盟方面，白襪將在主場迎戰金鶯，白襪推出克萊文傑（Mike Clevinger）先發，金鶯則是派G.羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）先發主場。敬請鎖定轉播。

日職方面，軟銀鷹回到主場面對千葉羅德海洋，軟銀派出古巴左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）先發，莫伊尼洛本季先發7場戰績2勝1敗、防禦率1.53；羅德推出「令和怪物」佐佐木朗希先發強碰軟銀，本季他先發7場戰績3勝2敗、防禦率2.31。

中職方面有3場轉播，富邦悍將在台北大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，悍將推出洋投布藍登，碰上台鋼本土投手施子謙；樂天桃猿在桃園球場面對味全龍，桃猿派本土投手陳克羿先發，迎戰味全洋投鋼龍；統一獅則回到台南球場面對中信兄弟，獅隊將派老將潘威倫先發，力拚生涯第150勝。而中信兄弟則派洋投艾士特先發。敬請鎖定轉播。

T1總冠軍賽今天開打，桃園永豐雲豹將在桃園巨蛋迎戰台北台新戰神；PLG季後賽G1，夢想家將在主場迎戰新北國王，敬請鎖定轉播。

NBA

08：00 溜馬@塞爾提克 緯來體育、愛爾達體育1台

MLB

07：30 金鶯@白襪 愛爾達體育1台

日職

17：00 羅德@軟銀 DAZN 1

中職

18：30 台鋼雄鷹@富邦悍將 愛爾達體育2台、MOMOTV
18：30 味全龍@樂天桃猿 DAZN 2
18：30 中信兄弟@統一獅 博斯運動一台

PLG季後賽

19：00 國王@夢想家 民視第一台、YouTube

T1總冠軍賽

19：00 戰神@雲豹 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF 馬來西亞大師賽

09：00 八強賽 愛爾達體育3台

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