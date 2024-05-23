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大村自行車隊全中運獲2銅 明年有機會奪金

2024/05/23 16:16

大村國中自行隊參加全中運，繳出亮眼成績。（照片由大村國中提供）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉大村國中體育班自行車隊成軍2年，今年全中運繳出亮眼成績，在自行車各項目中，有15項晉級前8強，其中2項獲得銅牌。這也是彰化縣歷年來在全中運自行車項目中最佳成績，全隊發下豪語，明年一定要拿下金牌。

彰化縣是國內自行車零件的生產基地，大村自行車隊在多家廠商的支持下，擁有得天獨厚的條件，2年的打底已經堅實，今天續有美利達、正新等10多家廠商聯合捐贈價值250萬元的自行車零件給校方。

大村國中這2年在教練蔡韶宇、陳建良的帶領下，讓彰化的自由車運動成績突飛猛進。校長賴良助表示，在縣府和民間廠商的支持下，已經砸下600多萬元，用在器材和裝備上，這些資源的投入，有效提昇選手們的成績，同時保障人身安全與保險。

蔡韶宇說，剛成立時，他們的選手「看不到人家的車尾燈」，但今年全中運已經殺進「強隊之列」，陣中多位好手，實力都已經達到過去全中運的金牌，只是下場比賽較緊張，沒有完全發揮，非常可惜，但明年這些選手都升國三，很有機會博到金牌。

他說，全隊的優勢是擁有最完整的後勤支援，即完整的自行車產業鏈作後盾，比較吃虧的是彰化沒有自行車場地，但透過高壓的練習，仍能不斷展現實力。

大村國中自行隊參加全中運，繳出亮眼成績。（照片由大村國中提供）

廠商捐贈裝備給大村國中自行車隊。（記者顏宏駿攝）

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