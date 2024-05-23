NBA季後賽》合寫史上首見雙人組神紀錄 東契奇盛讚厄文扛起球隊

東契奇。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今天在西部冠軍賽第一戰以108：105擊敗灰狼旗開得勝，當家一哥東契奇（Luka Doncic）前三節表現平平，直到第四節才挺身而出接管戰局，單節獨拿15分，成為球隊致勝功臣之一。東契奇賽後將贏球歸功於隊友，他表示如果沒有厄文（Kyrie Irving）的話，他們上半場可能會落後20分。

東契奇今天繳出33分、8助攻、6籃板和3抄截的成績，其中有15分都集中在第四節，最後3分多鐘與華盛頓聯手打出一波8：0的攻勢，助隊鎖定勝局，搶下系列賽第一勝。東契奇與厄文分別攻下33分、30分，成為史上第一對兩度在單季季後賽系列賽首戰各拿30分的雙人組。他們也是史上第2對在西部冠軍賽首戰達成這項壯舉的雙人組，第一對是勇士的柯瑞（Steph Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）。

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東契奇賽後受訪表示，「我只是對自己說，我們一定要贏下這場比賽，前3節我打得不好，第四節找到自己的節奏，成功帶領球隊贏球。」東契奇坦言如果不是厄文在上半場轟下24分的話，球隊很有可能會落後到20分，很感謝他幫助球隊緊咬比分，下半場就應該要換自己挺身而出。

厄文。（法新社）

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