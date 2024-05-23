宜蘭繩力女超人再發威 三星國小及國中拔河隊全國賽摘雙金

宜縣三星國小女子拔河隊員戰力堅強，被稱為「繩力女超人」。（圖由三星鄉公所提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣「繩力女超人」再度發威！三星國小及三星國中女子拔河隊，參加教育部體育署主辦的全國各級學校室內拔河比賽，各以全勝戰績奪冠，三星鄉長李志鏞今天頒獎表揚，盛讚她們是三星之光，期許選手再接再厲，日後為國爭光。

今年度全國各級學校室內拔河比賽，本月11日在桃園國立體育大學比賽，採3戰2勝制，三星國小女子拔河隊以5場10局全勝成績，獲得國小女生組420公斤級冠軍，三星國中女子拔河隊也以5場10局全勝，抱回國中女生組460公斤級金盃，三星國中更締造「8連霸」佳績。

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李志鏞致贈獎勵金給2校的「繩力女超人」，見到她們的手掌心練到破皮長繭，有些在練習過程中痛到想哭，但都撐下來，選手們異口同聲說，含淚播種必微笑收穫，現在如願奪冠，一切辛苦都是值得。

三星國中女子拔河隊選手的手掌心練到破皮長繭。（圖由三星鄉公所提供）

三星國小女子拔河隊成立於1998年，現有30名選手，三星國中女子拔河隊在2008年成軍，成為銜接學校，目前選手12人，均由教練吳聖賢、田嘉欣負責培訓，國中端選手畢業後，被延攬到台北景美女中拔河隊，最終以台灣師範大學體育系為目標。

吳聖賢說，三星國小女選手1天訓練1小時，三星國中3小時，先鍛鍊體能，再學習拔河技巧，另外，團體默契也很重要，以這次全國各級學校室內拔河比賽為例，8名選手上場時，展現過人氣勢與自信心，2隊每戰皆捷，未嘗敗績。

選手受訪時說，「台上一分鐘，台下十年功」，她們在全國賽中摘冠，歸功於紮實的訓練，接下來將繼續努力，期盼再創佳績。

三星國小（前排）及三星國中女子拔河隊（後排）在全國賽奪雙冠，今獲鄉長李志鏞（右1）頒獎表揚。（圖由三星鄉公所提供）

三星國中女子拔河隊員畢業後，被延攬到台北景美女中拔河隊。（圖由三星鄉公所提供）

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