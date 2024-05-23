MLB》道奇本季第3度遭完封 拉克斯坦言13連戰很艱難

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天以0比6輸給響尾蛇，結束近期的13連戰，道奇隊將休息一天後，後天將到辛辛那提與紅人隊展開3連戰。道奇二壘手拉克斯（Gavin Lux）坦言，13連戰真的很艱難。

道奇隊今天得點圈共8打數0安，「MVP連線」貝茲（Mookie Betts）、大谷翔平、佛里曼（Freddie Freeman）今天合計11打數僅2安，這是道奇本季第3度遭對手完封，本週與響尾蛇的3連戰取得1勝2敗的戰績，輸掉系列賽。

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道奇在這段13連戰期間打出7勝6敗的成績，目前仍以33勝19敗暫居國家聯盟西區龍頭；而這也是響尾蛇自2018年之後，再度於對方主場道奇球場贏得系列賽。

拉克斯說，「這不是我們之前沒有經歷過，但這是一段漫長的比賽，明天休息一天可能會不錯，一天的移動日，重新調整並恢復。」

道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今天前4局沒有掉分，但第5局失掉3分，包含自己1次保投掉分，總計葛拉斯諾主投5局失掉3分，吞本季第3敗，賽後防禦率為3.09。葛拉斯諾說，狀況開賽很好，但第5局卻失控。

道奇強投葛拉斯諾。（今日美國）

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