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民雄國中輕艇隊全中運奪3銀 新港大潭輕艇訓練基地將擴充

2024/05/23 18:25

嘉義縣長翁章梁等人今體驗輕艇。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉「大潭岳湖」經公私協力整治，成為民雄國中、文昌國小、民雄農工等校輕艇隊及嘉義縣龍舟代表隊訓練基地，民雄國中輕艇隊今年4月參加全國中學運動會，獲3面銀牌佳績。縣長翁章梁今天到大潭輕艇訓練基地視察，他允諾推動輕艇運動，現有設備缺失問題，將陸續補足、建置完善，打造成輕艇運動的天堂。

翁章梁、新港鄉長葉孟龍、縣議員林秀琴、林淑完、黃啟豪等人在民雄國中師生協助下，搭乘輕艇體驗水上行舟的快感。

翁章梁說，第一次體驗輕艇還很戰戰兢兢，熟悉之後相信是很好的運動，尤其划輕艇在潭中容易讓人沉澱心情，手感、平衡感掌握後，就能體會輕艇的好。

民雄國中輕艇隊及龍舟隊21人，將參加彰化縣鹿港國際龍舟賽，翁章梁等人今幫小選手加油打氣，期許未來為嘉縣爭光。

地方爭取大潭岳湖設備建置更完善。（記者王善嬿攝）

葉孟龍、林秀琴等人表示，大潭岳湖訓練基地每年舉辦比賽，加上愈來愈多學校如文昌國小等在此訓練輕艇、龍舟、獨木舟等活動，有增設廁所、更衣室需求，縣府應儘速評估設置，讓訓練基地設施更加完善。

民雄國中校長吳敏男表示，縣府補助設備經費去年280萬元，今年再投入約230萬元，將購置浮動碼頭、輕艇倉庫、救生艇。淋浴間、廁所預計在下期計畫建置。

吳敏男說，以前輕艇隊要在大林國中前鹿堀溝訓練，場地小且路程遠，在精忠廟、大潭社區發展協會、精忠慈善會三方合作下，整治「大潭岳湖」，學校輕艇隊在此訓練下，畢業校友在全國賽獲獎連連，今年體育班輕艇隊報名呈倍數成長，十分感謝。

嘉義縣長翁章梁（前）今體驗輕艇運動。（記者王善嬿攝）

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