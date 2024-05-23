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登山》林士懿登頂聖母峰 盼讓世界看見台灣

2024/05/23 18:39

林士懿登上聖母峰。（林士懿提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣登山家林士懿在5月19日、尼泊爾時間上午5點，成功登上了海拔8848.86公尺，世界最高峰聖母峰。

登山家林士懿懷抱登上聖母峰的夢想多年，今年終於因緣俱足，年初先在台灣的玉山群峰進行海拔適應，4月22日飛抵尼泊爾進行訓練，整個攀登過程歷時將近1個月。5月15日聖母峰出現適合攀登天氣的窗口期，正式進行歷時6天的攻頂過程，沿途克服了昆布冰川、洛子壁、希拉里台階等困難地形，以及高海拔低氧環境、暴雪和大風等重重障礙，最終成功登頂，讓台灣國旗飄揚在世界之巔。

林士懿不僅是登山教練和森林療癒講師，目前也是台北醫學大學的碩士生。他表示，這次攀登聖母峰不僅是對自己勇氣與實力的挑戰，也想讓世界看見台灣。此次與「看見。齊柏林基金會」公益合作，在聖母峰基地營開展全世界最高的電影院，與來自世界各地的登山好手們，分享齊柏林導演的《看見台灣》，讓更多不分國籍的人、可以跨過語言「看見台灣」，認識擁有268座高度超過3,000公尺以上山峰的寶島。

此次合作同時也在聖母峰基地營舉辦了《看見台灣》攝影展，展出導演齊柏林珍貴的台灣空拍照。讓許多來自世界各國的登山家透過電影與攝影紀錄，感佩台灣擁有非常美麗的天然資源，透過林士懿的說明與介紹，也對台灣產生相當深的記憶及認同感。

這次成功登上世紀最高峰聖母峰的林士懿，在登頂的過程中也同時進行冰川影像的紀錄，讓民眾得以透過記錄，理解高山冰原的變動，以及人類身處的地球正面臨的挑戰。回台後將陸續規劃，期待影像紀錄未來在台灣展出時，能讓台灣民眾可以第一線關注到全球暖化的議題。

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