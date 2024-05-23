中職》退伍不到兩個月火速上一軍 林詩翔上來前先被張志豪轟醒

林詩翔。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕在冬盟擔任台鋼雄鷹終結者的林詩翔去年底入伍當兵，雖然中斷訓練4個月，退伍後不到2個月就上到一軍，昨天在生涯初登板對中信兄弟後援1.1局無失分。林詩翔表示，二軍的最後一場比賽就是對中信，等於投了模擬賽，張志豪的特大號全壘打更把他轟醒。

林詩翔在冬盟出賽8場拿下5場救援成功，投8.1局飆出10次三振，防禦率2.16，原本進入開季一軍的機會很大，但是去年底入伍而趕不上開季。

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林詩翔表示，新訓中心的1個月沒有個人時間，休假也沒人可以傳接球，只能自己丟牆壁，下部隊後有2小時的運動時間，看到隔壁連有人在傳接球，馬上請求加入，但是只能用軟式的安全球，也不能全力丟，當兵4個月都無法正常練習。

林詩翔3月28日退伍馬上回球隊報到，他表示，舅舅陳智弘（中信投捕教練）和王溢正、張奕等學長都提醒他，中斷一段時間後更不能急，否則受傷就划不來，他也按照體能教練的菜單從頭做起，慢慢再進行技術調整，原本二軍教練團叫準備他5月中首次出賽，結果又提前到5月9日。

林詩翔前兩場各投1局無失分、無安打，第3場對是大多是一軍選手的中信，在一、三壘有人時登板，先被江坤宇打出高飛犧牲打，投出四壞球後被張志豪轟出全壘打，再被林書逸擊出二壘打。

林詩翔表示，張志豪的全壘打把他嚇一跳，沒想到一失投就被轟這麼遠，原來教練說的都是真的，面對一軍打者，投球差一點就差很多，讓他更小心投每一球。

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