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MLB》大聯盟官網讚投球宛如變魔術 今永昇太登先發投手榜第一名

2024/05/23 19:52

今永昇太。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布最新一期的先發投手實力排行榜，小熊日籍左投今永昇太新人年就技驚四座，成為大聯盟史上首位生涯前9場防禦率最低的投手，今永也從第4名躍居至本次榜首。

今永昇太開季前9場繳出5勝0敗、防禦率0.84的成績，目前穩居大聯盟防禦率王。今永成為了自1913年正式統計防禦率以來，生涯前9場防禦率最低的投手，打破了1981年道奇傳奇名投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）防禦率0.91的大聯盟紀錄。

今永昇太生涯前9場先發共投了53.2局僅有9次保送，創下小熊隊史新紀錄，而他累積58次三振，隊史僅次於2002年普萊爾（Mark Prior）的65K，以及伍德（Kerry Wood）的85K。

大聯盟官網指出，今永昇太的表現讓專家們從質疑到另眼相看，這名30歲左投的表現宛如魔術般神奇，四縫線速球和指叉球的搭配在對手眼中就像魔術一樣，而且大聯盟至今沒有人先發投手能在開季繳出和他同樣的表現，他首次進榜就高居第4名，而這一次則是無庸置疑的第1名。

本次先發投手實力榜前10名依序為小熊今永昇太、 老虎史庫柏爾（Tarik Skubal）、費城人雙王牌蘇亞雷斯（Ranger Suarez）、惠勒（Zack Wheeler）、道奇葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、勇士塞爾（Chris Sale）、皇家魯戈（Seth Lugo）、海盜大物史基斯（Paul Skenes）、 金鶯柏尼斯（Corbin Burnes）和紅襪霍克（Tanner Houck）。

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