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MLB》抓洋基投手小動作、打暗號給隊友 水手羅哈斯：我沒做錯事

2024/05/23 20:52

水手J.羅哈斯。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基先發投手施密特（Clarke Schmidt）昨天先發5局失2分，洋基最後以3比6敗給水手。施密特賽後認為自己的投球小動作被抓到，第3局才被水手摩爾（Dylan Moore）敲兩分砲。當時人在二壘的水手跑者J.羅哈斯（Josh Rojas）就打暗號給摩爾，才讓摩爾能開轟。J.羅哈斯今天受訪說，抓對方小動作的事情很常見。

「我的意思是，你可從影片中找到他很明顯的小動作。」J.羅哈斯說，「這種不是很不常見的事情，我不認為自己做錯什麼事情，不認為這裡任何人有錯，這只是比賽的一部分，你必須要上場，並盡量隱藏自己的投球訊息。」

施密特認為，對方從二壘壘包抓小動作，這是百分之百公平的比賽，「如果我洩漏投球訊息，能發現這點是他們的功勞，特別是歸功於摩爾能夠利用一個錯誤獲益。」施密特說，洋基隊給他有投球小動作的影片，並說自己修正了。

「這不是我們每球都有抓到小動作。」J.羅哈斯說，摩爾昨天面對施密特擊出全壘打，那個打席做得很好，「我可以老實說，我們不是每球都抓到小動作，但（施密特）有洩漏出一些投球訊息。」

隨著PitchCom投捕無線加密通訊設備出現之後，偷對手暗號變得更加困難。J.羅哈斯指出，以前會從試著從捕手的暗號、投手的小動作來抓到配球，現在這情況比較少見，無法從二壘抓到暗號，「所以現在，嚴格來說，這只是一場去試著找像那些洩漏訊息的小細節的比賽。」

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