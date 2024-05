MLB》抓洋基投手小動作、打暗號給隊友 水手羅哈斯：我沒做錯事

水手J.羅哈斯。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基先發投手施密特(Clarke Schmidt)昨天先發5局失2分,洋基最後以3比6敗給水手。施密特賽後認為自己的投球小動作被抓到,第3局才被水手摩爾(Dylan Moore)敲兩分砲。當時人在二壘的水手跑者J.羅哈斯(Josh Rojas)就打暗號給摩爾,才讓摩爾能開轟。J.羅哈斯今天受訪說,抓對方小動作的事情很常見。

「我的意思是,你可從影片中找到他很明顯的小動作。」J.羅哈斯說,「這種不是很不常見的事情,我不認為自己做錯什麼事情,不認為這裡任何人有錯,這只是比賽的一部分,你必須要上場,並盡量隱藏自己的投球訊息。」

施密特認為,對方從二壘壘包抓小動作,這是百分之百公平的比賽,「如果我洩漏投球訊息,能發現這點是他們的功勞,特別是歸功於摩爾能夠利用一個錯誤獲益。」施密特說,洋基隊給他有投球小動作的影片,並說自己修正了。

「這不是我們每球都有抓到小動作。」J.羅哈斯說,摩爾昨天面對施密特擊出全壘打,那個打席做得很好,「我可以老實說,我們不是每球都抓到小動作,但(施密特)有洩漏出一些投球訊息。」

隨著PitchCom投捕無線加密通訊設備出現之後,偷對手暗號變得更加困難。J.羅哈斯指出,以前會從試著從捕手的暗號、投手的小動作來抓到配球,現在這情況比較少見,無法從二壘抓到暗號,「所以現在,嚴格來說,這只是一場去試著找像那些洩漏訊息的小細節的比賽。」

