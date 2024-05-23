TAT籃球》德古拉超猛33分、21籃板 台灣野馬擊敗澳門黑熊2連勝

德古拉。（台灣野馬提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲巡迴賽The Asian Tournament（簡稱TAT）第2站在菲律賓馬尼拉強勢回歸。在首站中國廣州佛山拿下第4名的台灣野馬隊捲土重來，連2天取得勝利，包括今以109：99擊敗澳門黑熊，報了前次在4強賽輸球的一箭之仇。洋將德古拉（Samuel Deguara）表現依舊穩健，拿下33分、21籃板。

TAT第2站在菲律賓馬尼拉怡朗市登場，台灣野馬首場靠著德古拉拿下29分、11籃板，奧斯卡（Oscar Lopez）18分、9籃板，以及台灣本土球員鍾義仁三分球7投3中、轟進15分，以83：78擊敗菲律賓三寶顏隊。

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野馬隊總經理周映洲說：「這站我們有更多時間準備，而且球隊陣容有調整，加入22歲大學剛畢業、208公分打過菲律賓國家隊的Gio Chu，有他可以當德古拉的替補，調度更靈活。」

野馬隊今天對上首站4強對手澳門黑熊，展現強大的復仇企圖心，儘管一路拉鋸，但最後3分鐘順利將比數拉開，搶下2連勝，明天將與菲律賓外卡球隊對決，有望以3連勝、分組第1晉級。周映洲表示：「以我們目前的狀況與氣勢，相信要拿下分組第1肯定沒問題，接下來希望一路推進到冠軍！」

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