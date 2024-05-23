晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

TAT籃球》德古拉超猛33分、21籃板 台灣野馬擊敗澳門黑熊2連勝

2024/05/23 20:05

德古拉。（台灣野馬提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲巡迴賽The Asian Tournament（簡稱TAT）第2站在菲律賓馬尼拉強勢回歸。在首站中國廣州佛山拿下第4名的台灣野馬隊捲土重來，連2天取得勝利，包括今以109：99擊敗澳門黑熊，報了前次在4強賽輸球的一箭之仇。洋將德古拉（Samuel Deguara）表現依舊穩健，拿下33分、21籃板。

TAT第2站在菲律賓馬尼拉怡朗市登場，台灣野馬首場靠著德古拉拿下29分、11籃板，奧斯卡（Oscar Lopez）18分、9籃板，以及台灣本土球員鍾義仁三分球7投3中、轟進15分，以83：78擊敗菲律賓三寶顏隊。

野馬隊總經理周映洲說：「這站我們有更多時間準備，而且球隊陣容有調整，加入22歲大學剛畢業、208公分打過菲律賓國家隊的Gio Chu，有他可以當德古拉的替補，調度更靈活。」

野馬隊今天對上首站4強對手澳門黑熊，展現強大的復仇企圖心，儘管一路拉鋸，但最後3分鐘順利將比數拉開，搶下2連勝，明天將與菲律賓外卡球隊對決，有望以3連勝、分組第1晉級。周映洲表示：「以我們目前的狀況與氣勢，相信要拿下分組第1肯定沒問題，接下來希望一路推進到冠軍！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。