巴黎奧運》後勤再升級！法國市立運動中心免費租給台灣代表團

教育部體育署與外交部、駐法國代表處共同合作，今由駐法國代表處吳志中大使代表我方與勒瓦盧瓦市長正式完成簽署免費租用其市立運動中心，將於巴黎奧運期間供我國代表隊與後勤支援。（體育署提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕為強化巴黎奧運參賽選手整體後勤與運動科學支援量能，提供選手更完善服務，教育部體育署與外交部、駐法國代表處共同合作，今（23）由即將在巴黎奧運結束後返國出任外交部政務次長之駐法國代表處吳志中大使代表我方與勒瓦盧瓦市（Levallois）Agnès POTTIER-DUMAS市長正式完成簽署免費租用其市立運動中心（含羽球、柔道、拳擊及重量訓練場域空間），將於巴黎奧運期間供我國代表隊與後勤支援團隊使用，讓後勤支援效能再升級。

體育署表示，為備戰奧運與完善各項後勤支援工作，相關後勤支援規劃早已啟動，除偕同國家運動訓練中心與國家運動科學中心借鏡日本等先進國家規劃後勤暨運動科學支援協助經驗，在去年積極規劃洽尋適合地點，並於今年1月由鄭世忠署長率團親赴法國巴黎賽前考察時，由駐法國代表處協助聯繫並陪同前往勒瓦盧瓦市立運動中心，現場勘察場地，經國訓中心與運科中心評估適合設置作為代表隊體能訓練、重量訓練、情蒐、運動生理、心理等運動科學支援基地後，即商請駐法國代表處積極協助洽商租用事宜，期在賽會期間提供更充裕且完善的運動科學支援。

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本次成功完成簽署租約，有賴外交部與駐法國代表處多方協助，並在Agnes POTTIER-DUMAS市長全力支持下，於今年3月27日獲市議會全數同意通過我方免費租用運動中心，並於今日安排進行合約簽署程序，我方係由駐法國代表處吳志中大使代表與勒瓦盧瓦市Agnes POTTIER-DUMAS市長簽署，現場包括Eva HADDAD副市長、Marley MAKINDU-TANGU市議員、Aubin LEDUC市議員、大使辦公室王文瑋主任及教育組陸美珍組長出席，吳大使亦向市政府與市議會的全力支持表達感謝之意。

對於本次的合作與市政府簽署租用運動中心順利完成，體育署特別感謝外交部、駐法國代表處全力協助，展現政府機關跨部會共同合作，強化巴黎奧運後勤支援服務以及政府對選手需求的支持，亦感謝喬山健康科技配合該運動中心租用期間，適時提供訓練器材，現刻由國訓中心與運科中心統籌規劃部署賽前訓練及比賽期間相關支援服務，希望能助臺灣代表隊選手一臂之力，讓他們在賽場上全力以赴、力爭佳績。

駐法代表處大使吳志中（右）與勒瓦盧瓦市市長簽署合約。（體育署提供）

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