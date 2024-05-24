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MLB》遭177公里界外球K中臉 藍鳥女球迷「破相照」讓球迷看傻

2024/05/24 06:54

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊一名女球迷上週到羅傑斯中心（Rogers Centre）觀看藍鳥與光芒的比賽，不慎被藍鳥球星畢歇特（Bo Bichette）擊出的110英里界外球打中臉部，她秀出自己的「破相照」讓外國網友全看傻。

這位女球迷名叫里茲‧麥奎爾（Liz McGuire），她日前在社群媒體X（舊名推特）上發文，「嘿藍鳥隊，我被畢歇特一顆110英里的界外球打中臉部，我沒有拿到球，我仍看完比賽。有任何辦法讓一個女孩能獲得補償嗎？」

由於里茲‧麥奎爾的頭上腫了一顆大包，過幾天瘀血退散後，竟跑到她的右眼附近，導致里茲‧麥奎爾的右眼出現瘀青的痕跡。該篇文章迅速在社群媒體上瘋傳。

里茲‧麥奎爾在美國時間本週二於羅傑斯中心場外接受《CBC Toronto》訪問，她的額頭腫脹有稍微消掉，里茲‧麥奎爾表示不想要那顆打中自己臉部的界外球，「那球一點也不有趣...那是一顆卑鄙的球。」

而球員卡公司《Topps》也在社群媒體上發文，要為這位女球迷訂製球員卡，這位球迷被畢歇特一顆110英里界外球打中後還繼續看完比賽，「我們總共製作110份，將全部送給她。」而里茲‧麥奎爾預計將拍賣一些Topps的球員卡，捐給當地的兒童腦震盪中心。

藍鳥隊透過電子郵件向《CBC Toronto》表示，這起意外事件發生後，現場醫護人員立即幫助這位球迷，「球迷的安全是我們的首要任務，藍鳥隊採取多項預防措施，以確保所有球迷在球場內的安全環境。」、「藍鳥隊在事發後聯繫這位球迷，邀請她成為我們下一場比賽的嘉賓，並提供畢歇特的簽名球。」

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