PLG季後賽》不愧MVP大熱門！盧峻翔砍24分 領航猿擊退攻城獅奪首勝

桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕PLG季後賽首輪今點燃戰火，例行賽龍頭桃園領航猿在盧峻翔砍全場最高24分帶領下，以95：82擊敗新竹攻城獅，系列賽取得1：0領先。

領航猿今年例行賽取得24勝14負，隊史首度拿下例行賽第1，首輪遭遇驚險拿下季後賽門票的攻城獅。兩隊本季例行賽交手8次，領航猿取得6勝2負的絕對優勢。

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開賽雙方你來我往，攻城獅進攻多點開花，一度領先，而領航猿年度MVP熱門人選盧峻翔單節獨攬10分，助隊超前，暫時以3分領先。

桃園璞園領航猿盧峻翔。（記者陳志曲攝）

攻城獅第2節頻頻陷入犯規麻煩，教練密特羅維奇在第2節因不滿吹判，大動作抗議吞下技術犯規，隨後艾夫伯又出現違反運動道德犯規，領航猿趁勢打出一波13：0攻勢，擴大領先。

領航猿盧峻翔上半場拿下16分全場最高，幫助球隊前兩節打完暫時以53：36領先，攻城獅則是霍立飛12分、10籃板最佳。

領航猿下半場仍維持雙位數領先，末節伯朗上籃時，高國豪用手緊緊勾住對方，引起伯朗不滿，高國豪也因此吞下違反運動道德犯規。

今天攻城獅雙箭頭艾夫伯和高國豪狀態不盡理想，到末節只有個位數得分，也讓獅隊要追分增添難度。不過，最後3分多鐘，朱雲豪三分球破網，帶動球隊氣勢，曾柏喻、艾夫伯接連得分，獅隊追到個位數，一度出現生機，但也無力逆轉戰局。

領航猿盧峻翔繳出全隊最高24分、7助攻，沃許本20分、10籃板，李家慷進帳11分。攻城獅方面，霍立飛拿下全隊最高22分、19籃板，艾夫伯11分、高國豪只拿7分。

桃園璞園領航猿沃許本。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿李家慷。（記者陳志曲攝）

新竹御頂攻城獅霍立飛。（記者陳志曲攝）

新竹御頂攻城獅艾夫伯。（記者陳志曲攝）

新竹御頂攻城獅高國豪（右）。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿擊敗新竹御頂攻城獅，拿下季後賽首勝。（記者陳志曲攝）

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