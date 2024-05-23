中職》16:5大勝中信兄弟 台鋼雄鷹報一箭之仇

台鋼雄鷹洋砲魔鷹。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台鋼報仇，一天就夠。台鋼雄鷹張肇元和魔鷹演出猛打賞，魔鷹包括1發3分砲，打下5分打點，台鋼單場16分和18支安打都創隊史新高，16:5大勝中信兄弟，報了昨天0:10敗給中信的一箭之仇。

台鋼第1局就發動連打10人次的猛攻，曾子祐、王柏融、張肇元、杜家明和魔鷹安打攻下5分，打破隊史首局最多得分紀錄。

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第2局台鋼王柏融、張肇元、杜家明和魔鷹連續安打再得2分，比數來到7:0。

中信第4局展開反攻，陳俊秀、陳子豪安打和詹子賢高飛犧牲打扳回1分，中斷台鋼先發投手哈瑪星的連續17局無失分。

5局下中信率先上場的楊祥禾擊出三壘打，岳東華安打再得1分，下半局台鋼加倍奉還，選到2次四壞球後，吳明鴻擊出暌違6年多的三壘打，再靠著陳文杰高飛犧牲打跑回本壘，台鋼將比數拉數拉開到10:2。

第6局中信陳俊秀轟出陽春全壘打，陳子豪和詹子賢連續安打，代打的張志豪打出高飛犧牲打，中信追到4:10。

6局下中信又先送出2次四壞球，台鋼魔鷹轟出3分砲，本季第7轟，葉保弟、吳明鴻和林家鋐安打再得2分，比數再拉開到15:4。

第8局台鋼陳文木和林家鋐安打再得1分。

曾子祐安打。（記者李惠洲攝）

王柏融。（記者李惠洲攝）

張肇元。（記者李惠洲攝）

哈瑪星。（記者李惠洲攝）

陳俊秀。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋砲魔鷹。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋砲魔鷹。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹洋砲魔鷹。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹16:5大勝中信兄弟，創下隊史單場最高分紀錄。（記者李惠洲攝）

台鋼雄鷹16:5大勝中信兄弟，創下隊史單場最高分紀錄。（記者李惠洲攝）

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