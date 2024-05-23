日職》想挑戰大聯盟的養樂多左投4.1局遭KO 監督怒批控球很糟

養樂多明星左投高橋奎二。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕養樂多27歲明星左投高橋奎二今天主投4.1局失4分，養樂多最後在主場以3比5敗給橫濱DeNA，這是養樂多本季首度吞5連敗，目前以17勝24敗居中央聯盟墊底。養樂多監督高津臣吾非常不滿高橋奎二的控球表現。

去年季後曾表達想挑戰大聯盟舞台的高橋奎二，今年開季表現欠佳，他在4月25日面對廣島鯉魚，先發3.2局失掉6分，隔天就被降至二軍調整，今天重返一軍舞台。

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高橋奎二此戰在首局被敲2安、丟2次保送，包含被橫濱洋砲奧斯丁（Tyler Austin）敲適時安掉1分。第4局又被奧斯丁敲陽春砲，接著橫濱老將前田大和敲高飛犧牲打再拿1分；第5局1出局後，高橋奎二先被敲安，接著又丟觸身球，讓他因此被下場。接替投球的養樂多投手星知彌被奧斯丁敲二壘安打，讓高橋奎二多掉1分。

總計高橋奎二先發4.1局用89球，被敲7安包含1轟，共失掉4分，丟2次保送、1次觸身球，沒有送出三振，吞本季第2敗。

根據《Sponichi Annex》報導，對於高橋奎二的表現，讓高津臣吾賽後受訪直言，「有點難解釋阿，算不上是投球，他自己也不知道球會跑向哪裡吧？控球很糟。」

高橋奎二是去年經典賽日本隊成員之一，上季先發20場，交出4勝9敗、防禦率4.60的表現。而高橋奎二今年先發共5場，戰績1勝2敗、防禦率是偏高的4.85。

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