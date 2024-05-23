PLG季後賽》狀態低迷無力助隊贏球 高國豪喊話：會一場比一場強悍

新竹御頂攻城獅高國豪（右）持球進攻遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕睽違1季重返季後賽的新竹攻城獅，今天首戰不敵桃園領航猿，陣中進攻「雙箭頭」高國豪、艾夫伯同場失靈，兩人合計只拿18分，手感有待調整。

攻城獅一哥高國豪先前因右腳踝扭傷缺陣，例行賽最後一週為球隊拚季後賽門票提早復出，今天9投3中僅拿7分，出現4次失誤。

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高國豪說：「休息1個半月才回到球場，還在適應中，主要是體能下降比較快一點，命中率也差很多，但這都不是太大問題，會好好準備下一戰。」不過，他正面看待球隊狀態，「主要是心態的問題，現在是季後賽，一切重新開始，我們只會一場比一場更強悍，要準備好下一場。」

除了高國豪熄火，艾夫伯狀況也不理想，全場16投5中，僅拿11分，出現5次失誤。

成功限制攻城獅的雙箭頭，領航猿主帥卡米諾斯表示，一切歸功於助理教練的情蒐，「我們特別提醒防守球員該怎麼守對方的主力，也很清楚知道他們的打法、習性等。」他也提到，包含李家慷、周儀翔、葛拉漢等人都能有效限制艾夫伯，成為贏球一大關鍵。

攻城獅總教練密特羅維奇表示，領航猿準備得很充分，也打得很棒，「我們在防守上要修正， 從這場比賽的錯誤中學習，下一場要改進。」

新竹御頂攻城獅總教練密特羅維奇。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯。（記者陳志曲攝）

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