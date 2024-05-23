晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG季後賽》狀態低迷無力助隊贏球 高國豪喊話：會一場比一場強悍

2024/05/23 22:33

新竹御頂攻城獅高國豪（右）持球進攻遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕睽違1季重返季後賽的新竹攻城獅，今天首戰不敵桃園領航猿，陣中進攻「雙箭頭」高國豪、艾夫伯同場失靈，兩人合計只拿18分，手感有待調整。

攻城獅一哥高國豪先前因右腳踝扭傷缺陣，例行賽最後一週為球隊拚季後賽門票提早復出，今天9投3中僅拿7分，出現4次失誤。

高國豪說：「休息1個半月才回到球場，還在適應中，主要是體能下降比較快一點，命中率也差很多，但這都不是太大問題，會好好準備下一戰。」不過，他正面看待球隊狀態，「主要是心態的問題，現在是季後賽，一切重新開始，我們只會一場比一場更強悍，要準備好下一場。」

除了高國豪熄火，艾夫伯狀況也不理想，全場16投5中，僅拿11分，出現5次失誤。

成功限制攻城獅的雙箭頭，領航猿主帥卡米諾斯表示，一切歸功於助理教練的情蒐，「我們特別提醒防守球員該怎麼守對方的主力，也很清楚知道他們的打法、習性等。」他也提到，包含李家慷、周儀翔、葛拉漢等人都能有效限制艾夫伯，成為贏球一大關鍵。

攻城獅總教練密特羅維奇表示，領航猿準備得很充分，也打得很棒，「我們在防守上要修正， 從這場比賽的錯誤中學習，下一場要改進。」

新竹御頂攻城獅總教練密特羅維奇。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。