中職》讀賣巨人好手與平野惠一私聊 一眼看穿台灣球員

平野惠一。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕45歲的平野惠一來台第3年，今年首次執掌中信兄弟兵符，他有個信念，就是提升台灣棒球水準，平野極為激賞台灣球員的身體素質，想要向上提升，他認為，思維、心理素質和不斷苦練缺一不可。

棒球不是光靠力量、身材就能取勝的運動，更重要的是思維和謀略，平野以3月日職讀賣巨人軍來台交流賽為例，「賽前巨人球員跑來跟我說，『台灣球員超有力量，球打得超遠。』然後，就沒有然後了，找不到其他特點。」

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平野指出，當巨人球員看到台灣球員賽前練習狀況之後，馬上思考要如何壓制他們，巨人打者看到台灣投手球速很快，滑球很犀利，心裡就想說等一下要怎麼攻擊，「巨人球員跟我說，『如果只靠蠻力硬碰硬，一定是贏不了的』所以說，為什麼爆發力一流的歐可耶瑠偉選擇擺短棒偷點？因為利用偷點可以擾亂台灣投手節奏，棒球不是只有打擊而已。」

日本野球訓練量大且扎實，選手藉此奠下堅實基礎，但平野認為，日本有個很不好的點，就是對待一名選手會刻意將他放在非常艱困的環境，然後打掉所有自尊心，讓他有所成長。

平野以自身為例，「我在國中非常努力，後來變成主力球員，但剛上高中自尊心被打到谷底，教練說我是最爛的，所以要更努力，畢業前終於蛻變成很強的球員，但到大學又要重新輪迴，然後進職棒也是如此，這是日本教育很不好的地方。」

不禁一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香，身高不到170公分的平野表示，他的身材條件不佳，或許是經過層層鍛鍊，讓他心理素質變得非常強大，才有後來的成就，日本野球教育像是過去的戰爭時期的教育，總教練像神一般存在，這樣的教育其實很不好。

平野日職生涯擊出1184支安打，累計打擊率2成79，曾拿下央聯最佳九人二壘手和金手套獎、東山再起獎，打過4屆日職明星賽。

日本棒球水準世界頂尖，野球文化充分融入民眾生活的關鍵因子，平野解釋，在日本，高校階段會做非常多的野球教育，打棒球人口很多，具有競爭力，職棒球員的社會地位非常高，許多球團的母企業都擁有媒體，他們善用媒體灌輸給民眾觀念，為什麼要去看棒球比賽，為什麼要支持這支球隊和旗下選手，藉由棒球可以傳達更多訊息，所以說日本媒體深具影響力。

來台兩年多，平野愛上台灣這塊土地和人們，他說，「我去過非常多國家，只有台灣會對日本人這麼好，剛來台還沒有抱持『台灣人會對我好』的期待，後來發現，在台灣碰到的人事物都很棒，所以他更想貢獻所學，幫助台灣棒球更上一層樓。」

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