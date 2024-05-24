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中職》很清楚自己被象迷罵翻 平野要大家反思一件事

2024/05/24 09:00

平野惠一。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟是全聯盟最會「點」的球隊，也是下達戰術最多的球隊，因此，兄弟日本籍總教練平野惠一飽受象迷質疑和批評，對於這股反彈聲浪，他當然十分清楚。

「我完全不會去理會亂罵人的球迷。」平野表示，有球迷才有職棒，至於什麼是真正的球迷？這要明確地分辨，亂罵人的球迷他不管，但會重視真正的球迷，他們想要什麼，一定會傾聽他們的心聲，只是有些事情可以辦到，有些無法辦到。

平野解釋，球迷常熱烈討論，為什麼他常下達短打戰術？希望大家可以更深層地思考，為什麼要這樣做？去年兄弟團隊上壘率高，但得點圈打擊率偏低，為了解決這個問題才會一直做戰術，台灣球迷喜歡看長打、全壘打，這樣得分效率比較高，就像大聯盟一樣。

話鋒一轉，平野說，然而，現在中職並不是每場比賽都能攻下這麼多分數，常看到要搶這1分卻沒拿下，或要守住這1分卻大量失分， 「每場都得10分以上的比賽，這樣真的沒問題嗎？」平野強調，大家都喜歡看打擊，可是就他的經驗和研究發現，最關鍵的環節還是投手，還有捕手的中線守備，這是最基本的東西。

平野說，不希望在解決問題的過程中，因為球迷的不同聲音，沒辦法往既定的方向前進，現在一直思考如何教育、指導選手，避免走向不同的道路，在教球員時會講出非常細微的東西，如果只是單純這樣講是不夠的，所以才會找外籍打擊教練丹尼爾加入，利用數據分析，提供更多資訊可以說服選手。

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