MLB》趕進度！法官本季第15轟出爐 洋基火球男6.1局8K率隊完封水手

賈吉。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基水手4連戰最終戰，洋基靠著當家強打「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第15發全壘打，加上先發投手希爾（Luis Gil）6.1局8K無失分優質先發，終場以5：0完封水手，拿下2連勝，系列賽以2：2戰平。

洋基在2局下先靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的陽春砲先馳得點，這是他本季第12轟，擊球初速112.1英哩，飛行距離445英呎；3局下賈吉也補上陽春砲，本季第15轟出爐，擊球初速110.9英哩，飛行距離414英呎，洋基2：0領先。

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水手強投卡斯提歐（Luis Castillo）今先發5局，91球有54顆好球，被敲出7支安打，其中包含2支陽春砲，失掉2分都是自責分，送出3次三振與3次保送，賽後防禦率3.31。

洋基7局下又有攻勢，首名打者沃爾普（Anthony Volpe）敲出二壘安打後盜上三壘，索托（Juan Soto）適時安打取得3：0領先；接著賈吉又敲出二壘安打，維杜戈（Alex Verdugo）高飛犧牲打再下一城，後續賈吉又靠暴投上三壘，瑞佐（Anthony Rizzo）高飛犧牲打再添保險分，幫助洋基奠定勝基。

洋基先發火球男希爾今主投6.1局，96球有65顆好球，僅被敲1安，投出2次保送與8次三振，賽後防禦率2.11，最終在岡薩雷茲（Victor González）、博迪（Nick Burdi）與霍姆斯（Clay Holmes）守成下，希爾收下本季第6勝，霍姆斯摘下第14次救援成功，水手先發卡斯提歐吞下本季第6敗。

賈吉此役4是打擊全部上壘，2打數2安打，包含1發全壘打和1支二壘安打，另選到2次保送，累積1分打點，回來得到2分，賽後打擊率0.276，攻擊指數1.027。賈吉敲出15轟也追平勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）並列聯盟第3，近15場比賽狂敲8轟，打擊率0.420，攻擊指數1.080。

希爾。（美聯社）

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