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MLB》先發5連勝、ERA0.59！洋基火球新星豪寫「沙胖」後第3人壯舉

2024/05/24 08:36

希爾。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以5：0完封洋基，先發火球男希爾（Luis Gil）今年傷癒歸隊加入成為輪值第5號先發後，持續繳出驚人好表現，今天又投出一場6.1局8K無失分優質先發，寫下隊史特殊紀錄。

希爾今天投6.1局用96球有65顆好球，僅被敲1安，投出2次保送與8次三振，他在7局上解決首名打者賈佛（Mitch Garver）後就功臣身退，賽後奪下本季第6勝，他本季10場先發拿下6勝1敗，防禦率2.11，每局被上壘率1.01；5月份5場先發拿下5勝0敗，30.2局飆35K，防禦率0.59。

另外，根據大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）指出，希爾在本季前10場先發中，近5場先發都投滿6局，且失分都維持在不超過1分，成為洋基隊史自1927年的克萊恩（Steve Kline）與2011年的「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）後第3人。

希爾今天退場時，全場43121名洋基球迷起立響起熱烈掌聲，而他也高高舉起帽子，笑容滿面地向球迷致意。對於自己的好表現，賽後希爾透過翻譯表示，「我只是全神貫注做好我該做的事，完美執行攻擊好球帶的計畫。看看這支球隊以及隊友給予我的支持，很多不同的事結合才能造就今天的我。」

希爾指出，他與柯爾（Gerrit Cole）和投手教練布雷克（Matt Blake）的日常會議有助於他的發展，他表示重點在於「傾聽與執行」，「他們的意見對我很有幫助，這讓我真正了解如何在比賽中幫到自己，像是確保自己的投球機制相同、緊湊且一至。」

「當球隊中有個像柯爾這樣剛奪下塞揚獎的投手倒下，勢必會影響整個團隊的士氣。」洋基當家強打「法官」賈吉（Aaron Judge）表示，「但我們有機會看到希爾持續在場上向我們展示他受傷前的真正實力，這簡直是一種享受。」

希爾於2021年被洋基從3A拉上大聯盟，該年先發6場交出1勝1敗防禦率3.07的成績。但2022年只投1場就受傷，因此動TJ手術，直到2023年9月才重回小聯盟投復健賽。今年他傷癒後強勢回歸，總教練布恩（Aaron Boone）透露，他對希爾沒有限制，但仍會持續關注希爾的狀況。

希爾。（法新社）

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