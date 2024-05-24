MLB》飆速161KM！海盜火球狀元先發6局3K好投 無奈勝投卻飛了

史基斯。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜21歲狀元火球男史基斯（Paul Skenes）今日迎來大聯盟生涯第3場先發，面對巨人繳出6局3K失1分好投，可惜勝投被牛棚搞掉。

史基斯此役前3局沒掉分，隊友也給予火力支援，「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）敲出首局首打席全壘打，海盜成功先馳得點。

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不過史基斯在4上遇亂流，1出局後先投出保送，接著被查普曼（Matt Chapman）敲出安打，遭遇一三壘有人危機，隨後索勒（Jorge Soler）打出三壘滾地掩護三壘跑者回來得分，雙方戰成1：1平手。

海盜打線4下馬上有所回應，巴特（Joey Bart）大棒一揮敲出滿貫砲，幫助球隊要回領先優勢，在隊友滿滿的火力援護下，史基斯5、6局續投沒掉分。

史基斯投完6局結束投球工作退場，原本是勝投候選人，結果海盜牛棚大放火，在7、8局合計痛失6分，讓巨人逆轉戰局，史基斯的勝投也飛了，終場海盜以6：7落敗。

史基斯今日先發6局用了93球，其中有4球飆破100英哩、最快球速100.3英哩（約161公里），被打6支安打，失1分責失，投出3三振、1保送，此戰無關勝敗，賽後防禦率為2.25。

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