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MLB》小塔提斯延長賽關鍵安打 教士延長賽擊退紅人收下2連勝

2024/05/24 09:29

小塔提斯在10局上半敲出超前比數的二壘安打，幫助球隊突破僵局拿下勝利。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士與紅人3連戰的最後1場比賽，雙方9局打完仍保持平手進入延長加賽，最終靠著小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的關鍵超前二壘安打，幫助教士突破僵局，終場以6：4拿下系列賽勝利與2連勝。

教士在比賽前段就發起攻勢，1局上面對先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）就擊出3支安打拿下兩分；2局上也靠著開局連兩支安打與保送攻占滿壘，接著上場的東岡凱爾（Kyle Higashioka）與阿拉耶茲（Luis Arraez）分別擊出滾地球與適時安打再得兩分。

而紅人並非無動於衷，1局下坎德拉里歐（Jeimer Candelario）在二壘有人時敲出右外野深遠的三壘安打助球隊破蛋，次局團隊又靠著3支安打與1次保送再下一城，前5局教士以4：2暫時領先。

6局下半教士換上中繼投手桑托斯（Enyel De Los Santos）卻迎來危機，先是耗了7顆球保送首名打者史提爾（Spencer Steer），面對下一棒的馬丁尼（Nick Martini）更是被擊出右外野方向的全壘打追平比數。

即便在這之後桑托斯投出連兩K，但教士還是果斷換上日籍投手松井裕樹接替，而他也順利解決危機，並讓他繼續7局下半的投球，即便紅人在該局首打席換上台美混血好手費爾柴德（Stuart Fairchild）代打，仍無法開啟攻勢，送出3上3下完成今日的投球工作，本場一共中繼1.1局無失分。

雙方在一路平手的情況下進入延長賽，教士10局上就把握住機會，小塔提斯在一、三壘有人時，擊出關鍵二壘安打攻下超前分，再由柯朗沃斯（Jake Cronenworth）的高飛犧牲打再添保險，拿下領先優勢的教士下半局換上後援投手蘇亞雷斯（Robert Suarez） 順利關門，守住本場比賽的勝利。

靠著蝴蝶球聞名的教士先發投手沃德倫（Matt Waldron）主投5局僅失2分，並送出多達7次三振；進攻部分，打擊王阿拉耶茲繳出鐵支表現，連兩場比賽都貢獻4支安打，讓他成為教士史上第5位連兩場出賽都能繳出至少4支安打的選手。

阿拉耶茲。（美聯社）

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