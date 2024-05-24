MiLB》炸裂！鄭宗哲本季第5轟出爐 單場雙安2打點還有盜壘（影音）

Tsung-Che Cheng’s fifth homer of the year for Altoona pic.twitter.com/Ry8xkNt72H — Jason Shetler （@Jason_Shetler） May 24, 2024

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜2A的台灣好手鄭宗哲今天炸出本季第5轟，單場敲出雙安手感火燙，還跑出本季第7盜，表現亮眼。

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海盜2A今日對戰老虎2A，鄭宗哲扛起中心打線重任，打第5棒守二壘，2上首打席就敲出右外野安打，隨後展現快腿盜上二壘，本季第7盜出爐，加上對方捕手發生傳球失誤，鄭宗哲一舉進佔三壘，後續靠著隊友延續攻勢跑回分數，海盜2A這局打了超過一輪、狂灌6分，鄭宗哲單局第2次上場敲出投手平飛球出局。

鄭宗哲。（資料照，記者陳志曲攝）

鄭宗哲4上第三打席擊出左外野飛球出局，7上再度站上打擊區，這回把球送過中外野大牆擊出2分砲，本季第5轟出爐，幫助球隊擴大領先優勢，9上第5打席敲出投手前滾地遭刺殺，終場海盜2A以11：5大勝。

鄭宗哲全場5打數敲2安，貢獻2分打點、跑回2分，連續4場比賽有安打，賽後打擊率為0.220。

老虎2A台灣好手李灝宇也有出賽，他全場2打數繳白卷，不過發揮選球眼選到2次保送，賽後打擊率為0.247。

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