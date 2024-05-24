NBA》6年5度入選年度第一隊 東契奇超越柯瑞等一票超級巨星

東契奇目前生涯6季就已經入選5次年度第一隊。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA昨天公佈年度一隊，一直在MVP榜名列前茅的獨行俠一哥東契奇（Luka Doncic）豪不易外入選，值得一提的是，他生涯僅打6季就有5次入選年度第一隊，次數已經超越如勇士柯瑞（Stephen Curry）等一票超級巨星。

《ESPN》統計指出，這是東契奇生涯第5次入選年度第一隊，超越了柯瑞、金塊約基奇（Nikola Jokic）、退役名將諾威斯基（Dirk Nowitzki）、保羅（Chris Paul）等人，這些巨星生涯至今僅入選第一隊4次。

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此外，包含「戰神」艾佛森（Allen Iverson）、羅素（Bill Russell）、魏德（Dwyane Wade）等退役名將，入選第一隊次數都少於東契奇。

東契奇本季繳出33.9分9.8助攻9.2籃板接近平均大三元的全能數據，年度MVP票選排名第三，落後給約基奇以及吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），而在他的帶領下，獨行俠今年季後賽連兩輪上演低種子逆襲戲碼，目前西部冠軍賽也取得1：0領先優勢。

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