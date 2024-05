MLB》全聯盟最狂火球男意外大核爆！運動家仍克服2度4分落後逆轉勝

M.米勒。(資料照)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕運動家今主場迎戰洛磯,綠帽軍團當家火球終結者M.米勒(Mason Miller)今後援登板,沒想到身為全聯盟最穩守護神的他卻意外大核爆,主投1.2局就狂失5分,但運動家最終仍克服劣勢,以10:9逆轉勝。

M.米勒用驚人火球,成為長年積弱不振的運動家本季最亮眼的焦點,今賽前,M.米勒出賽16場,主投20.1局狂飆41K,拿下9次救援成功,防禦率0.89,每局被上壘率0.59,他的投手獨立防禦率(FIP)更是負的0.15。

然而已經連續15場比賽未失分的M.米勒,今在延長賽10局上登板,被布萊恩(Kris Bryant)敲出一壘安打攻占一、三壘,接著被貝克(Jordan Beck)敲出高飛犧牲打,失掉1分非自責分,運動家也陷入4:5落後,所幸運動家10局下又扳平戰局,M.米勒逃過敗投。

M.米勒續投11局上,在1出局三壘有人時被卡夫(Jake Cave)敲出一壘安打,失掉第2分非自責分,接著卡夫盜上二壘,M.米勒三振掉麥馬翰(Ryan McMahon),並敬遠代打的布雷克蒙(Charlie Blackmon)。結果M.米勒暴投讓跑者攻占二、三壘,又被多伊爾(Brenton Doyle)敲出內野安打,失掉自3月31日後,近2個月以來的第1分自責分,隨後也被換下場。

Mason Miller's first earned run since March 30th, his first outing of the season pic.twitter.com/lLU3zowrcj