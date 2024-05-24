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MLB》全聯盟最狂火球男意外大核爆！運動家仍克服2度4分落後逆轉勝

2024/05/24 09:47

M.米勒。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕運動家今主場迎戰洛磯，綠帽軍團當家火球終結者M.米勒（Mason Miller）今後援登板，沒想到身為全聯盟最穩守護神的他卻意外大核爆，主投1.2局就狂失5分，但運動家最終仍克服劣勢，以10：9逆轉勝。

M.米勒用驚人火球，成為長年積弱不振的運動家本季最亮眼的焦點，今賽前，M.米勒出賽16場，主投20.1局狂飆41K，拿下9次救援成功，防禦率0.89，每局被上壘率0.59，他的投手獨立防禦率（FIP）更是負的0.15。

然而已經連續15場比賽未失分的M.米勒，今在延長賽10局上登板，被布萊恩（Kris Bryant）敲出一壘安打攻占一、三壘，接著被貝克（Jordan Beck）敲出高飛犧牲打，失掉1分非自責分，運動家也陷入4：5落後，所幸運動家10局下又扳平戰局，M.米勒逃過敗投。

M.米勒續投11局上，在1出局三壘有人時被卡夫（Jake Cave）敲出一壘安打，失掉第2分非自責分，接著卡夫盜上二壘，M.米勒三振掉麥馬翰（Ryan McMahon），並敬遠代打的布雷克蒙（Charlie Blackmon）。結果M.米勒暴投讓跑者攻占二、三壘，又被多伊爾（Brenton Doyle）敲出內野安打，失掉自3月31日後，近2個月以來的第1分自責分，隨後也被換下場。

此時陷入5：7落後的運動家派上彼拉克（Brandon Bielak）救火，結果他又被羅傑斯（Brendan Rodgers）敲出一支帶有2分打點的二壘安打，而這2分都要算在M.米勒頭上，也讓他此役投1.2局，被敲出3支安打失掉5分，其中有3分自責分，投出1保送、1三振，賽後防禦率暴漲至2.05，投手獨立防禦率也回到正的0.13。

不過今天運動家完全不是省油的燈，即便此役6局打完陷入0：4落後，運動家仍局局蠶食鯨吞，將戰線搬進延長賽。儘管11局上又被灌進4分，陷入5：9落後，但運動家11局下絕地大反攻，單局狂敲5安，包括布雷戴（JJ Bleday）的追平2分砲，最終靠著洛磯投手藍伯特（Peter Lambert）滿壘再見保送，運動家完成超級大逆轉，成功捍衛主場。

運動家逆轉勝。（今日美國）

運動家逆轉勝。（法新社）

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