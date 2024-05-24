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NBA季後賽》金塊失利「MPJ」扛責 主帥不認同：沒他贏不了湖人

2024/05/24 09:27

金塊本季衛冕失敗。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊今年挑戰衛冕失敗，在季後賽第二輪搶七大戰中敗給灰狼，賽後陣中主力射手「MPJ」小波特（Michael Porter Jr.）出面扛責，不過在稍早金塊的賽季記者會中，總教練馬龍（Michael Malone）「否決」了小波特的想法，並稱讚說沒有他，金塊第一輪贏不了湖人。

小波特在第二輪表現失常，7場比賽僅有兩場得分上20分，其餘5場得分都沒有上雙位數，而他在關鍵第7戰12投3中僅得7分，讓他賽後向隊友道歉，表示輸球是他的責任，不過總教練馬龍今天出面緩頰，認為輸球不全都在他。

馬龍在記者會上表示，如果他不出面「否認」小波特的言論，那就是他的失職，「我不想要小波特把輸球往自己身上扛，我們要一起贏，輸也要一起，小波特是我們隊上重要的一份子。」

馬龍補充說，如果沒有小波特出色、高效率的表現，金塊第一輪贏不了湖人，金塊首輪外線命中率不好，是小波特扛起了輸出重擔，而他也從不居功；馬龍表示，他尊重小波特的想法，但輸球絕對不會只是因為一個人。

小波特本季健康出賽了81場為生涯最多，對此馬龍稱讚他克服了傷病，同時季末還要面對家中兄弟的紛爭，在如此紛擾下仍可不分心好好打球，是一件很不可思議的事情。馬龍還透露，他跟小波特說過灰狼勢必會派出大鎖針對他，因為灰狼知道要擊倒金塊，就必須想辦法阻止小波特打出第一輪的成績，這也顯示出了對手對小波特的尊重。

 

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