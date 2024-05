MLB》高斯曼6局10K、打線3轟助陣 藍鳥大勝老虎收2連勝

藍鳥先發高斯曼主投6局僅失1分送出10K,拿下本季第3勝。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕藍鳥與老虎4連戰的首戰,靠著先發投手高斯曼(Kevin Gausman)的出色表現,以及打線單場3轟火力支援,終場以9:1收下2連勝,老虎則苦吞5連敗。

藍鳥打線受到老虎先發佛雷爾提(Jack Flaherty)壓制,前6局的比賽中僅靠著3局上凱納法利法(Isiah Kiner-Falefa)的陽春砲先馳得點。

而藍鳥先發投手高斯曼表現也不遑多讓,前5局的投球並未讓對手擊出安打,直到6局下首名打者巴耶茲(Javier Báez)才敲出本場團隊首安,而這支安打也開啟了老虎的攻勢,培瑞茲(Wenceel Pérez)在兩人出局二、三壘有人的情況下,一棒打出中外野的平飛安打送回追平分,但二壘上的跑者卻因為中外野手基爾梅爾(Kevin Kiermaier)上演精采長傳,使超前分在本壘前觸殺出局。

Wenceel Pérez comes through with the game-tying hit to score Javier Báez!#RepDetroit pic.twitter.com/fL8BHirr54