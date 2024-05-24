MLB》高斯曼6局10K、打線3轟助陣 藍鳥大勝老虎收2連勝

藍鳥先發高斯曼主投6局僅失1分送出10K，拿下本季第3勝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥與老虎4連戰的首戰，靠著先發投手高斯曼（Kevin Gausman）的出色表現，以及打線單場3轟火力支援，終場以9：1收下2連勝，老虎則苦吞5連敗。

藍鳥打線受到老虎先發佛雷爾提（Jack Flaherty）壓制，前6局的比賽中僅靠著3局上凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）的陽春砲先馳得點。

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而藍鳥先發投手高斯曼表現也不遑多讓，前5局的投球並未讓對手擊出安打，直到6局下首名打者巴耶茲（Javier Báez）才敲出本場團隊首安，而這支安打也開啟了老虎的攻勢，培瑞茲（Wenceel Pérez）在兩人出局二、三壘有人的情況下，一棒打出中外野的平飛安打送回追平分，但二壘上的跑者卻因為中外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）上演精采長傳，使超前分在本壘前觸殺出局。

Wenceel Pérez comes through with the game-tying hit to score Javier Báez!#RepDetroit pic.twitter.com/fL8BHirr54 — Bally Sports Detroit （@BallySportsDET） May 24, 2024

然而藍鳥打線在比賽後段攻勢不斷，7局上瓦修（Daulton Varsho）開砲，一棒轟出中右外野兩分打點的全壘打超前比數，8、9局又靠著共6支安打與高飛犧牲打攻下6分保險，其中包括小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的本季第5轟，老虎面對突如其來的攻勢無力招架，最終藍鳥拿下勝利。

高斯曼本場主投6局被打出3支安打僅失1分，並送出多達10次三振，拿下本季第3勝；打線部分，今日有開轟表現的凱納法利法與小葛雷諾都擊出單場雙安，表現出色。

Vladimir Guerrero Jr. - Toronto Blue Jays （5）

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