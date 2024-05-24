MLB》王牌惠勒7局好投 費城人橫掃衛冕軍遊騎兵

惠勒7局優質先發收下本季第6勝。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天在主場與衛冕軍遊騎兵進行3連戰最後一場比賽，賽前5連勝的費城人今天延續贏球氣勢，在王牌惠勒（Zack Wheeler）7局僅失2分的壓制下，終場以5：2贏球，系列賽3戰橫掃遊騎兵。

費城人今天派出王牌惠勒登場，主投7局僅被擊出5支安打失2分，2分皆為責失，另外送出了5次三振收下本季第6勝。反觀遊騎兵先發希尼（Andrew Heaney），此役僅投3.1局就被擊出9支安打，失掉4分有3分責失。

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《NBC Sports》統計指出，這是費城人先發本季第18次至少投滿7局，也是惠勒11次先發中，第5次投到7局，在現代棒球更加保護投手的情況下，費城人倒是打出了老派球風。

「我想我們每場比賽都有心理準備要投滿7局。」惠勒受訪透露，就算沒投到7局也不見得是壞事，但他們每場都有設定目標，投滿7局就是目標之一。

惠勒認為，這只是一種新式與老派思維的不同，如果一路投到7局甚至9局，代表那天先發表現不錯，他會為此感到驕傲，而惠勒也說，如果他可以多吃一點局數，減少牛棚消耗也是一件好事，

收下本場比賽後，費城人戰績37勝14敗持續傲視全大聯盟，近期打出了一波6連勝，在3連戰都擊敗遊騎兵的後，也是本季第7次系列賽橫掃對手。

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