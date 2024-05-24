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NBA季後賽》J.布朗轟新高40分 塞爾提克東冠打爆溜馬

2024/05/24 10:38

J.布朗。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕塞爾提克J.布朗（Jaylen Brown）今天在東部冠軍賽G2轟進平個人季後賽新高的40分，綠衫軍最終以126：110擊敗溜馬，系列賽取得2：0領先。

高居東部第1種子的塞爾提克，前役贏得相當驚險，先靠J.布朗在末節剩6秒時展現強心臟飆進追平三分彈將戰線延長，以及塔圖姆全場進帳36分，最終綠衫軍在系列賽率先開胡。

幫助球隊在G1續命的J.布朗，在上半場就展現贏球決心，半場轟進24分，率隊上半場最多握有16分領先，溜馬則是靠著西亞卡姆（Pascal Siakam）沒有讓差距擴大，半場結束以51：57落後，還是保有一定競爭力。

手感火燙的J.布朗第三節持續展現破壞力，連現場球迷都情不自禁喊出「MVP！MVP！MVP！」，另外前兩節才拿4分的塔圖姆（Jayson Tatum）第三節也有8分進帳，綠衫軍也以雙位數領先進入第四節，再來溜馬也幾乎都讓主將休息，只能備戰26日主場開打的G3。

J.布朗此仗27投14中，包括4顆三分球，猛轟40分，追平他2022年季後賽對熱火的40分，也是他季後賽單場攻下超過33分，綠衫軍首次贏球。上半場打不好的塔圖姆，下半場回神全場拿23分，D.懷特（Derrick White）23分，J.哈勒戴（Jrue Holiday）15分、10助攻。

溜馬無法在波士頓客場討回顏面，更傷的是哈里伯頓（Tyrese Haliburton）左腳不適，接下來能否歸隊是未知數，他打28分鐘繳出10分、8助攻及4籃板，至於西亞卡姆雖然攻下全隊最高28分，也只能當悲情球員。

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