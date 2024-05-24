MLB》再見妨礙守備痛失逆轉機會！白襪教頭不滿規則

白襪總教練葛里佛上場與裁判抗議判決。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪在與金鶯系列賽的首場賽事出現關鍵妨礙守備判決，讓白襪錯失能夠追平甚至逆轉的機會以6：8敗下陣來，總教練（Pedro Grifol）賽後也坦言，自己對於判決沒有意見，但不滿這項規則。

Andrew Vaughn is called for interference after an infield fly rule. An Absolutely BRUTAL call to end the game.... pic.twitter.com/AyhCWwiHeY — White Sox Talk （@NBCSWhiteSox） May 24, 2024

金鶯在9局下半「開劇場」，白襪在單局攻下4分的情況下，換上「金寶」金布瑞（Craig Kimbrel）試圖解決危機，打者班尼泰迪（Andrew Benintendi）在1出局且一、二壘有人的時，打出游擊方向形成內野高飛必死球出局，但之後壘審卻判定二壘跑者妨礙守備，形成變相的再見雙殺，這個判決也讓白襪教頭葛里佛上場和裁判抗議，表情與手勢都表示對此判決相當不以為意，但最終仍無濟於事。

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賽後葛里佛接受媒體訪問時表示，他對於裁判們的判決沒有意見，他只是對這個規則很不滿，「范恩（Andrew Vaughn，當時的二壘跑者）不是故意要去碰韓德森（Gunnar Henderson）的，他並未試圖去阻止Gunnar接殺飛球。」

而擔任本場比賽的二壘審強森（Adrian Johnson）賽後也說明了這次的狀況，他表示，游擊手事實上已與跑者接觸，所以判處妨礙守備，而且內野高飛球依然成立，所以打者也出局。

另外裁定妨礙守備的三壘審瓦倫泰（Junior Valentine）則表示，如果跑者阻礙守備員處理球，不管有沒有意圖皆為妨礙，「當裁判看到妨礙發生時，就可以直接裁定。」

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