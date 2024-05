MLB》再見妨礙守備痛失逆轉機會！白襪教頭不滿規則

白襪總教練葛里佛上場與裁判抗議判決。(法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕白襪在與金鶯系列賽的首場賽事出現關鍵妨礙守備判決,讓白襪錯失能夠追平甚至逆轉的機會以6:8敗下陣來,總教練(Pedro Grifol)賽後也坦言,自己對於判決沒有意見,但不滿這項規則。

Andrew Vaughn is called for interference after an infield fly rule. An Absolutely BRUTAL call to end the game.... pic.twitter.com/AyhCWwiHeY