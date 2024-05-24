MLB》電子好球帶上路還早 大聯盟主席透露：可先導入挑戰中

大聯盟主席曼佛瑞坦言，電子好球帶仍有許多技術問題要克服，而如果未來實施的話，比較傾向用於挑戰中。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕南韓職棒今年正式實施電子好球帶，不過首年上路就出現不少爭議，而還在測試階段的美國職棒，短期間內可能不會讓電子好球帶上路，大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）坦言還有很多技術問題要克服，目前比較可能的用法，是將電子好球帶導入挑戰中。

曼佛瑞在記者會上表示，電子好球帶仍存在著許多技術問題，並點出今年在小聯盟的測試中，並未有如預期的進步，因此坦言電子好球帶要在明年正式上路，機率應該是微乎其微。

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對於未來電子好球帶初步可能使用的方式，曼佛瑞表示從球員的回饋中，聯盟與球團開始逐步有個共識，就是將電子好球帶使用於挑戰中，而曼佛瑞本人也是樂見這樣的發展。

實際上過去聯盟曾蒐集過球員意見，多數贊成電子好球帶用於挑戰，如此還可以保留捕手「偷好球」（Catcher Framing）這項防守技巧。

對此曼佛瑞說，最初聯盟高層認為，要讓「所有判決都正確」是件對的事情，不過從和球員的交談中，發現球員們認為完全導入機器判決，會對比賽帶來負面影響。

「球員認為捕手「偷好球」是比賽的一部分。」曼佛瑞解釋說，如果用機器剝奪了捕手的這項技巧，可能會改變捕手這個位子的生態、可能會讓捕手這個位子更加重視打擊，最終影響了那些以防守見長捕手的生涯，「這些都是真實、合理的擔憂，是我們在正式實施前需要好好考慮的事情。」曼佛瑞說道。

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