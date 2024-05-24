新北代表隊157強將出賽全國身障運動會 侯友宜授旗宣布提高參賽獎勵金

新北市代表隊157名選手將出賽全國身心障礙國民運動會，侯友宜今日授旗並致詞勉勵選手。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕全國身心障礙國民運動會即將在明（25）日至28日於南投縣登場，新北市代表隊157名選手將出賽挑戰14種競技項目，新北市長侯友宜今（24）日上午在板橋第一運動場舉行授旗儀式，由羽球選手吳于嫣代表接下隊旗。侯友宜致詞表示，身障運動選手要克服自己身體狀況，在競技運動場上表現出絕佳的狀態，令人佩服，他勉勵選手們安全完賽、創造佳績。

侯友宜也宣布，新北市將身障運的參賽獎勵金提高到金牌9萬元、銀牌4萬5000元、銅牌3萬元，期許選手們安全完賽；另外，新北將主辦2026年全國身心障礙國民運動會，28日從南投縣府接下身障運會旗後，市府即刻啟動籌備工作，以「友善新北．舞動平權」為主軸，規劃舉辦20多項運動競賽，打造優質無障礙比賽環境，帶給全國身障運動選手絕佳競技舞台。

請繼續往下閱讀...

體育局長洪玉玲表示，這屆身障運新北代表隊參加田徑、游泳、羽球、桌球、輪椅網球、射擊、聽障籃球、保齡球、射箭、地板滾球、特奧羽球、特奧滾球、特奧保齡球及特奧輪鞋等14項運動種類競賽，共157名選手參賽。

體育局補充，5月16日起，桌球種類比賽已提前開賽，由巴黎帕運國手、海山高中二年級的陳柏諺打頭陣，新北代表隊在桌球就拿下9金2銀7銅的好成績；陳柏諺是全中運、身障運選手，也是台灣首位取得巴黎帕運參賽權的選手，在本屆身障運奪得桌球MS11級男單金牌，同時與搭檔王浩昕拿下MD22級男雙金牌。

體育局介紹，「最強桌球阿嬤」盧碧春已經勇奪女單、女雙及混雙3面金牌，目前還有游泳比賽提前進行中，截至23日，新北市已奪得17金5銀7銅，總獎牌數累計29面。

新北市代表隊157名選手將出賽全國身心障礙國民運動會，侯友宜今日授旗並致詞勉勵選手。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法