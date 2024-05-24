男籃》球員出賽費喬不攏 籃協向職籃工會提難處

籃協副秘書長張承中（左一）、職籃工會理事長曾文鼎（右二）、職籃工會辦公室副主任葉子彧（右一）。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣男籃近年組訓碰到不少難題，造成選手出賽意願不高，國際賽成績也跟著下滑，今天籃協跟職籃工會針對「選手參與國家隊權利義務」進行第二次會談，其中雙方在球員出賽費並未達成共識，只能待下一次再討論。

籃協和職籃工會在5月10日針對球員參賽的相關權益進行第一次會談，包括預留協議審閱期、集訓及參賽期程和場館、住宿及交通、防護及後勤、出賽費、集訓及參賽期間保險、體檢及藥檢、違規處分、肖像權相關、球衣及裝備、母球團薪資調整規範、禁搭便車條款共12項議題。

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籃協副秘書長張承中、職籃工會理事長曾文鼎、職籃工會辦公室副主任葉子彧今代表出席參與第二次會談，其中工會針對球員在參與正式國際賽應提供球員1萬元出賽費以及商業性質提供2萬元出賽費部分，雙方在協商時並未達成共識。

張承中表示，在國際賽方面，因為籃協只是承辦單位，僅配合FIBA國際籃球總會，轉播權利金也並非籃協收到，且廣告收入FIBA也會收取一定比例，因此針對工會提出的1萬元出賽費，他說：「沒辦法那麼高，希望能降低。」

針對出賽費問題，張承中也強調不能忽略球員的權益，只是他也得回去跟籃協內部討論，評估工會提出的想法，預計在6月6月進行第三次會談後會提出跟具體方案，也期盼在7月瓊斯盃前能達成協議。

另外，關於訓練場館、交通及住宿、後勤配置也在今天進行進一步討論，曾文鼎認為，除了出賽費之外，其他項目討論都是得到正面回覆，也是很大的進步，「選手會提出參賽需求跟想法，最重要的還是如何組最強國家隊。」

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