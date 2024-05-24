彰化體育嘉年華2904名選手熱力開跑 你參加了嗎？

學生們在毛毛蟲團體競跑、九宮格棒球擲準賽和拔河賽等趣味項目中發揮團隊默契，現場歡樂聲此起彼落。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣體育嘉年華會24日在縣立體育場熱鬧登場，吸引了103所學校、2904名選手參賽。學生們在毛毛蟲團體競跑、九宮格棒球擲準賽和拔河賽等趣味項目中發揮團隊默契，現場歡樂聲此起彼落。縣長王惠美和教育處長蔡金田也參與其中，與學生們一同競跑，氣氛熱鬧非凡。

王惠美表示，活動旨在推廣普及化運動，培養學生的團隊合作精神及規律運動習慣，強化體適能。縣府特別撥出200萬元獎勵金，鼓勵學生們積極參與運動，並為學校爭取體育器材設備基金。

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今年賽事設有6大項目，包括毛毛蟲團體競跑、團體跳繩計次賽、大隊接力、新式8人拔河賽、九宮格棒球擲準賽及民俗體育踢毽子。現場還有租稅及水域安全宣導攤位，讓學生在比賽之餘也能學習正確的租稅及防溺知識。

彰化運動好手今年在各項賽事中表現優異，全國中等學校運動會上共獲得89面獎牌，包括20金、24銀和45銅，充分展示了彰化的運動實力。縣府也成功爭取「第16屆全國國中大隊接力賽」總決賽於明年在彰化舉辦，期望學生們積極備戰，再創佳績，將冠軍留在家鄉。

彰化縣長王惠美和教育處長蔡金田等人展現童心，也參與其中，與學生們一同競跑，現場氣氛熱鬧非凡。 （記者張聰秋攝）

彰化縣體育嘉年華會24日在縣立體育場熱鬧登場，吸引了103所學校、2904名選手參賽。（記者張聰秋攝）

今年賽事設有6大項目，包括毛毛蟲團體競跑、團體跳繩計次賽、大隊接力、新式8人拔河賽、九宮格棒球擲準賽及民俗體育踢毽子。（記者張聰秋攝）

學生們使出渾身解數在九宮格棒球擲準賽大展身手，投中當下，場外掌聲如雷。（記者張聰秋攝）

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