世界盃資格賽》台灣男足高雄集訓 主場台北田徑場草皮現況曝光

台北田徑場草皮現況。（足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪」6月6日將在台北田徑場舉辦，台灣男足代表隊主場對決強敵阿曼，由「魔法教頭」教練懷特（Gary White）領軍的國家隊守土有責，5月27日起於高雄展開集訓。

「台灣隊長」陳柏良（青島海西岸）確認返台全程參與集訓，其他應邀參賽的旅外球員，還有殷亞吉（重慶銅梁龍）、蔡立靖（大埔足球會）、岳明峰（Karlbergs BollKlubb）等，集訓期間6月1日還將於楠梓足球場安排一場公益活動，由國家隊球員教導小朋友踢球，讓足球種子向下扎根，培育未來的足球希望。身為「2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第二輪」主場主辦單位的台灣足協，也持續針對台北田徑場的賽事場地進行草皮優化，希望兩隊球員能在安全且舒適的舞台盡情發揮。

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我國足協從今年4月起，針對此次賽事場地台北田徑場進行草皮和土壤的養護和改善，期間遇到場地頻繁使用和春雨不斷的影響，讓整體養護工程難度提升。自5月20日到6月1至2日台灣國際田徑公開賽舉辦前，有一週時間無活動使用場地，趁此空檔，足協及台北市體育局積極與專業團隊研討與實作，要讓土壤和草皮達到最好的養護效果。

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