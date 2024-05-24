MLB》洋基今夏該如何補強？ 美媒撰文點出當前陣容一大隱憂

瑞佐。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導 〕在洋基開季至今擁有聯盟頂尖戰績的情況下，該如何想辦法增加當前不足的戰力以增加奪冠機率，已經成為制服組在交易截止日前最須優先考慮的重點，對此美媒撰文點出洋基應該補強的方向。

《The Athletic》的記者鮑登（Jim Bowden）在報導中表示，如果有明星級的角落內野手被擺上交易台，那洋基應該展開追求，瑞佐（Anthony Rizzo）和拉梅修（DJ LeMahieu）在本賽季結束後都將年滿35歲，他們未來因年齡而受傷及衰退的風險非常高。

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此外鮑登在自己的專欄中也回答了有關洋基是否該爭取紅雀一壘手高德史密特（Paul Goldschmidt）的問題，對此鮑登認為現年36歲的高德史密特跟上述兩位一樣都有年齡過大的問題，但如果高德史密特在未來的賽程中表現出色的話，鮑登認為高德史密特是可以考慮的對象，但前提是不會讓球隊在交易中付出過高的代價。

高德史密特過去曾七度入選明星賽並在2022年贏得MVP，但他本季至今僅繳出打擊率2成11，4發全壘打和16分打點的成績，此外他的被三振率31.7%及被保送率9.1%皆為生涯最差的水準，從以上低迷的打擊數據及他已經高齡36歲來看，實在不值得洋基動用籌碼爭取他的加入。

但如同鮑登所說，在洋基當前陣容確實於角落內野有著高齡化及傷病史等問題的情況下，在交易截止日前尋求一位出色的角落內野手提升球隊陣容深度或許會是一個不錯的選擇。

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