灰狼、獨行俠西部冠軍賽G2 今日賽事預告與轉播

灰狼、獨行俠今上演西部冠暈賽G2（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，目前雙雙處於二連敗的道奇、紅人將展開三戰系列賽的首場較量；而另外一場洋基教士之戰，雙方預計推派出明星左投羅冬（Carlos Rodon）與日籍強投達比修有。

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NBA西部冠軍賽將迎來第二戰，灰狼在G1以3分差輸球，G2在主場能否將大比數扳平？兩邊球星愛德華茲（Anthony Edwards）、東契奇（Luka Doncic）的對決也值得期待。

中職今日有3場比賽，味全龍將在客場派出重返一軍的洋投伍鐸對決樂天王牌威能帝；持續在大巨蛋出賽的富邦將派出今年繳出3勝2敗，防禦率1.83的羅戈對上台鋼日籍投手小野寺賢人，唯一南部開打的獅象大戰上演洋投對決。由羅昂出戰猛登。

台籃方面，PLG季後賽首輪領航猿前天首戰告捷，目前大比數1：0領先，今日繼續於主場桃園巨蛋進行G2，攻城獅則力拼將比數扳平，籃球迷們記得鎖定轉播。

MLB

07:00 道奇@紅人 DAZN1、緯來育樂台

09:30 洋基@教士 愛爾達體育2台、東森洋片台、華視

NBA季後賽

08:30 獨行俠@灰狼 緯來體育、愛爾達體育2台

中職

17:05 台鋼@富邦 愛爾達體育2台

17:05 味全@樂天 MOMOTV、DAZN 2

17:05 中信@統一 博斯體育1台

日職

樂天@火腿 DAZN 1

PLG季後賽

攻城獅@領航猿 民視第一台、YouTube

羽球

13:00 大馬賽 四強（上）

17:00 大馬賽 四強（下）

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