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MLB》擺脫4月低迷！「法官」近17戰9轟、連20場上壘讓洋基教頭大讚

2024/05/24 17:09

洋基球星「法官」賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導 〕洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）擺脫開季低迷，今天擊出本季第15轟、這是他近17場的第9發全壘打，單場2安1打點、四度上壘，幫助洋基以5比0完封水手。賈吉近期是連20場上壘，讓洋基總教練布恩（Aaron Boone）讚賞，賈吉自昨天首局開轟之後的每個打席都很出色。

賈吉在4月份表現佳，出賽27場其打擊率僅2成20。到了5月份，賈吉的手感逐漸升溫，本月出賽21場敲9轟、17分打點，單月打擊率高達3成91。

賈吉目前出賽48場，有15轟並列全大聯盟第三多，另有35分打點、打擊率2成76的成績，整體攻擊指數升至1.027則排全大聯盟第四高。

「比賽中我對首席教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）說，他現在OPS超過1.000了。」布恩讚賞賈吉的火燙表現，「他看球很清楚，做出正確揮棒，他今天又做到了。一次又一次很棒的打席。」

賈吉則表示，洋基隊這次在四連戰與水手隊打成2勝2敗，先前在3連戰橫掃白襪隊，球隊還有很多進步空間，「在這個系列賽，有一些事情沒有按照我們想要的方式發展。」

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