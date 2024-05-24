中職》前日職傳奇秋山幸二來了 20分鐘特調這2位富邦好手

秋山幸二指導范國宸。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕前日職傳奇球星秋山幸二今天降臨台北大巨蛋，賽前特別指導李宗賢和仍在尋求本季首轟的范國宸，而今天對台鋼雄鷹隊，范國宸依舊扛第五棒，四番仍交給高國麟。

秋山幸二今在場邊指導本季扛最多次四番的范國宸，時間約有10分鐘。范國宸指出，秋山幫忙修正手部動作和細節，跟他說一些平常沒注意到的東西，在訓練上試試看，「他是很有名的球員，身材維持超好的。」

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李宗賢也把握秋山幸二來球場時，主動請教他，同樣也調整10分鐘左右，李宗賢說，自己這類型的打者主要是注重球棒控制，秋山主要是指導如何去擊球，「其實教練團給的方向，跟秋山差不多，只是方式不同。」

李宗賢直呼，很榮幸能獲得秋山的指導，「他是傳奇人物，小時候大家玩實況野球，都會遇到他的角色。」

李宗賢週日比賽中守備時為了擋下一顆球，卻剛好打在左腳小腿和脛骨，富邦總教練陳金鋒指出，他本週要上場機率不太高。李宗賢指出，原本以為只是肌肉酸痛，隔2天發現不太能正常走路，防護員也評估比較沒辦法全力衝刺。

富邦悍將李宗賢。（記者林正堃攝）

秋山幸二指導范國宸。（富邦悍將提供）

秋山幸二指導范國宸。（富邦悍將提供）

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