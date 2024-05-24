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中職》秋山幸二的特技 陳金鋒直呼很厲害

2024/05/24 17:19

秋山幸二。（富邦悍將提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕前日職傳奇球星秋山幸二今天降臨台北大巨蛋，將為富邦悍將隊史大巨蛋首戰開球，富邦總教練陳金鋒直言，小時候有看他和郭泰源的西武比賽，是一名很強的打者，「還有，後空翻很厲害。」

富邦副領隊郭泰源在西武獅時期跟秋山幸二當隊友，更以投手教練身份跟監督的他攜手打造軟銀王朝。今天62歲的秋山來到大巨蛋，不少球員直呼保養得很好，郭泰源也說，體格都沒有變，「老妖怪！」

郭泰源回憶，在球員時期休息室就在秋山隔壁，也住在同一棟公寓，比完賽就會在下面聊天。過去日職投手常跟投手一起、野手跟野手，但秋山跟郭泰源卻很親密，秋山笑說，「我們年齡相近之外，生活節奏也很相似。」

今天秋山在大巨蛋幫富邦球員李宗賢和范國宸調整，郭泰源說，「他對棒球很執著，也很有熱枕，當教練就是這樣了，希望選手好。」

秋山幸二幫富邦球員李宗賢和范國宸調整。（富邦悍將提供）

秋山幸二球員時期知名的後空翻，不僅郭泰源曾在現場看過，西武獅OB賽還一度側翻引發全場驚呼聲，不過今天開球「後空翻」先封印，秋山幸二說，「沒辦法，有點太恐怖了，我先傳接球就好。」

秋山幸二與郭泰源。（富邦悍將提供）

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