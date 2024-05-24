T1冠軍賽》球員反映球場地貼有安全疑慮？職籃工會回應了

台啤雲豹和台北戰神今晚7點在桃園巨蛋進行T1聯盟冠軍戰。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台啤雲豹和台北戰神今晚7點在桃園巨蛋進行T1聯盟冠軍戰，但賽前卻傳出與PLG桃園領航猿共用地板的地貼有安全疑慮，職籃工會也針對狀況了解，確定符合聯盟規章規範的 FIBA 防滑係數規格。

T1 聯盟冠軍戰今日展開，由台啤雲豹在桃園巨蛋主場迎戰台北戰神，而PLG桃園領航猿與 T1 台啤雲豹因季後賽日期接近，也協調桃園巨蛋檔期，最終達成「使用 PLG桃園領航猿隊木地板，並視使用需求採取應對措施」決議。

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不過，職籃工會今上午接獲球員會員反映，賽事現場的地貼面積與實際練習狀況似有安全疑慮，工會為此也主動與聯盟及各球團溝通，並確認地貼符合聯盟規章規範的 FIBA 防滑係數規格。

職籃工會表示，「職籃產業蓬勃發展，更多企業及專業團隊積極投入固然值得欣喜，但也盼望聯盟、球團們堅持照顧、守護從業人員的初衷，關注職業安全風險，並應在客觀條件俱備、符合聯盟規範的前提下，為球迷展現精彩的賽事內容。必要時亦應參考國內其他職業運動設定相關球場安全標準，以及工會參與檢視制度，盡可能協助選手在職業生涯中迴避不必要的傷害風險。」

職籃工會表示，「期許比賽順利進行，也提醒所有球員應在充分展現球技前提下保護自己，也希望球迷能予以體諒並支持球團共同重視球場安全問題。」

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