MLB》大谷翔平只能排第五！主持人：他是最好的打者，但他是DH

大谷翔平。(資料照)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕本賽季道奇隊日籍球星大谷翔平專職打者繳出驚人開季,不過《MLB Now》在排序目前球界前5號球員時,僅將他排第5,且因為前5名沒有今年打出精彩表現的洋基好手索托(Juan Soto),引起其他主持人爭論不休。

《MLB Now》主持人肯尼(Brian Kenny)排序了他認為目前球界的最佳5人,第一名是道奇隊貝茲(Mookie Betts),第二名是洋基隊賈吉(Aaron Judge),第三名是金鶯隊韓德森(Gunnar Henderson),第四名是皇家隊小惠特(Bobby Witt Jr.),第五名才是大谷翔平。

請繼續往下閱讀...

肯尼一開始就談到大谷翔平第五名的原因:「因為他是指定打擊,他是最好的打者,但他是指定打擊。」

隨後主持人便開始激烈爭論,詢問為何沒有索托。肯尼指出,因為韓德森與小惠特都鎮守游擊,排在前5的原因是他們的打擊都相當出色,且跑壘是頂級水準。不過其他2個主持人都認為索托是比他們還要好的球員。

索托與賈吉。(法新社)

若以目前《Fangraphs》的WAR(勝利貢獻值)排序,全大聯盟最高的是太空人隊塔克(Kyle Tucker)的3.4,第2為小惠特3.3,第3是大谷翔平3.2,第4到6的WAR都是3,分別是賈吉、貝茲與韓德森,索托則以2.9排第7。

Is Juan Soto a top 5 player in baseball right now?



BK defends leaving the Yankees outfielder off of his list, then makes the case for an AL East rival #MLBNow | @MadDogUnleashed pic.twitter.com/gUXbGgEsQW