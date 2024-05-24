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MLB》大谷翔平只能排第五！主持人：他是最好的打者，但他是DH

2024/05/24 17:27

大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本賽季道奇隊日籍球星大谷翔平專職打者繳出驚人開季，不過《MLB Now》在排序目前球界前5號球員時，僅將他排第5，且因為前5名沒有今年打出精彩表現的洋基好手索托（Juan Soto），引起其他主持人爭論不休。

《MLB Now》主持人肯尼（Brian Kenny）排序了他認為目前球界的最佳5人，第一名是道奇隊貝茲（Mookie Betts），第二名是洋基隊賈吉（Aaron Judge），第三名是金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson），第四名是皇家隊小惠特（Bobby Witt Jr.），第五名才是大谷翔平。

肯尼一開始就談到大谷翔平第五名的原因：「因為他是指定打擊，他是最好的打者，但他是指定打擊。」

隨後主持人便開始激烈爭論，詢問為何沒有索托。肯尼指出，因為韓德森與小惠特都鎮守游擊，排在前5的原因是他們的打擊都相當出色，且跑壘是頂級水準。不過其他2個主持人都認為索托是比他們還要好的球員。

索托與賈吉。（法新社）

若以目前《Fangraphs》的WAR（勝利貢獻值）排序，全大聯盟最高的是太空人隊塔克（Kyle Tucker）的3.4，第2為小惠特3.3，第3是大谷翔平3.2，第4到6的WAR都是3，分別是賈吉、貝茲與韓德森，索托則以2.9排第7。

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