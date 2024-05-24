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MLB》今永昇太自認還有武器球未亮相 旅美生活不會想家有原因

2024/05/24 20:28

芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（資料照，法新社）

〔 體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊日籍左投今永昇太開季繳出5勝0敗、以防禦率0.84獨居大聯盟防禦王，成為開季以來的最大驚奇。今永昇太接受《Pat McAfee Show》訪問時說，自己還有一些球種沒有投，會視情況丟這些球。

被問到開季以來的驚奇表現，今永昇太透過翻譯表示，「我對於目前的成績感到非常驚訝，所以我真的無法回答這個問題。」

今永昇太的主要球種有四縫線速球、指叉變速球，以及橫掃滑球等，其中今永昇太的四縫線速球使用率高達58.2％，被打擊率僅1成64，平均轉速2439轉，揮空率為23.3％。今永昇太表示，「我還有幾顆球種還沒有丟出來，當狀況需要時，我可以拿出來用。」

芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（今日美國）

今永昇太也談到旅美生活，認為住在芝加哥不會讓他想日本家鄉，因為他在芝加哥找到很多日本餐廳，「在芝加哥，這裡有很多日本超市，還有日本菜的餐廳，感覺不像是去到另一個國家，像是我熟悉的東西。」

至於在美國最喜歡的食物，今永昇太表示，「我會說是Tacos（墨西哥玉米餅），我來到這並嘗試吃，我覺得這真的很棒。」今永昇太也說，自己在空閒時間會看日本的YouTube，他一直在研究衣物穿著和「很多皮鞋」，喜愛看修皮鞋的影片。

儘管有語言障礙，今永仍會用一些英語與隊友溝通，他認為拉丁美球員很容易相處，很喜歡休息室的每個人。

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