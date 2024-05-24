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中職》平野評台灣球員「缺乏職業意識」 古久保有深層看法

2024/05/24 18:20

樂天桃猿日籍總教練古久保健二。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕中信兄弟日籍總教練平野惠一，日前接受本報專訪時表示，「台灣選手普遍缺乏職業意識，競爭力也不足，想追上日韓要花很長一段時間。」

對於平野對台灣職棒球界的看法，樂天桃猿日籍總教練古久保健二表示，與其說職業意識不夠強，不如從幾個面向去看，在日本基層打棒球的小朋友，比較有獨立思考和行動的空間，在台灣，雖然不是所有比賽都是這樣，不過就他所看到的，捕手每一球都要看教練從休息室發出的暗號，這樣就沒辦法學習，不會自己去思考，差別在這裡。

去年台北城市盃青少棒賽，大阪聯隊監督山田高廣受訪時就表示，日本三級棒球隊普遍由捕手配球，三壘指導區由選手來站，「這是選手的比賽，應該自己決定如何配球與想辦法處理危機，讓選手站三壘指導區學會思考，如果發生錯誤教練再給建議就好，小朋友從失敗中反覆學習，這樣成長更快，也更了解比賽節奏。」

古久保指出，環境和訓練設施也是個問題，在日本，宿舍就有室內練習場，發球機也有2、3台，選手可以利用時間練習，相較之下，台灣還沒辦法做到這一點，在練習之中教練能做的東西有限。

古久保進一步表示，「再來是自我管理的方法，包括飲食在內，日本選手打棒球比較幸福，大家感情很好是沒錯，但還是有彼此競爭的感覺，在台灣就比較沒有這樣的競爭感，因為大家感情太好了。」

近期黃勇傳因債務和違紀問題，昨走完讓渡程序確定沒有球隊延攬，如今成為自由契約球員，職業生涯恐告終；古久保坦言，日本職棒基本上不太會發生像黃勇傳這類的事件，他是沒聽過，「因為一次可以拿到這麼大一筆錢（簽約金），會有新聞報導，全國民眾都會知道，所以會忽然冒出一些不認識的親戚。」

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