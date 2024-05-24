賽車》TSR機車錦標賽週日開跑 網紅美女昆娜彰化站秀身手

網紅昆娜將在Bike C組與眾多男車手一較高下。（昆娜提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕上月台南安定開幕戰後，2024年TSR全國機車錦標賽第2站5月26日移師彰化溪湖K1賽車場，除了等級最高的Bike A組12位頂級車手較勁，包括人氣網紅昆娜、「車界大叔」林祝寅和兩位國小生邱羣洋、邱羣浩，都將在Bike C組展露身手。

K1賽車場擁有有三條高速直線，對於選手們在速度掌控、煞車點拿捏的能力，以及車隊在車輛動力改裝、調教方面的技術，都形成嚴苛考驗。等級最高的Bike A組，匯聚了來自台灣與泰國的12位高手與車隊，個個身經百戰、實力堅強。其中去年Bike B組締造佳績的孫國鈞，今年升級首度更上層樓挑戰A組，期待一舉突破自我極限。

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Bike B組有35位好手同場較勁，包括去年C組包辦所有分站冠軍的范成康、以及去年與范成康激盪出精彩火花的鐘蜂棋等。此外，速克達組曾竣臨、「最強高中生」蔡永順都將跨界挑戰，而台中太平山道之王顏昭義，也將首度登上TSR賽場。

至於檔車入門的Bike C組，第2站吸引52位男女老少共襄盛舉，熱愛參與各項二輪賽事的重機美女昆娜，展現巾幗不讓鬚眉的精神，為了與眾多男性車手一較高下，近來積極苦練調整，迫不及待於合法賽道上安全飆速過彎，從賽車新手村脫穎而出。

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