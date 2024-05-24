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T1冠軍賽》雲豹用大型地貼蓋住領航猿Logo 球團保證符合安全係數

2024/05/24 18:57

雲豹用大型地貼蓋住領航猿Logo。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕T1聯盟冠軍賽今天在台啤雲豹主場桃園巨蛋點燃戰火，只是桃園巨蛋將是近日最忙碌的場館，除了雲豹之外，還有PLG領航猿也要使用場館，因此雲豹只能在場地中間貼上大型地貼遮蓋領航猿Logo，球團也掛保證絕對符合安全係數，也會加派人手進行場地清潔，避免球員打滑。

雲豹與台北戰神的T1冠軍賽首戰今天開打，桃園巨蛋昨先由領航猿、攻城獅打PLG季後賽，雲豹、領航猿則達成共識共同使用領航猿地板，因此雲豹冠軍賽前兩場只能用地貼「蓋」住領航猿Logo，避免更換地板耗時影響到練球行程。

職籃工會今日上午接獲會員反應，地貼面積與實際練習狀況似有安全疑慮，工會主動與聯盟和雲豹球團接洽了解狀況，而T1聯盟與雲豹球團保證地貼符合聯盟規章規範的FIBA防滑係數規格。

雲豹營運長顏行書表示，這次會採取不換而是更換地貼的方式，主要是兩隊賽程安排緊密，當天早上8點就必須交給當晚比賽球隊進行練球，但更換地板作業需12小時，因此才與領航猿達成共識，採用領航猿地板進行賽事。

顏行書透露，若冠軍賽第5、7戰回到桃園，會與領航猿協商更換回雲豹主場地板，讓球員在最熟悉的環境下出賽。顏行書強調，這次地貼符合聯盟規範與防滑安全係數的材質，清潔場地人員由原本2人增加成4人，確保地板乾燥與清潔。

雲豹用大型地貼蓋住領航猿Logo。（記者林岳甫攝）

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