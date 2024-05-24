中職》台鋼狀元郎致命失誤！ 富邦戲劇性再見觸身奪大巨蛋首勝

富邦悍將逆轉勝。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將今在9局落後2分大反攻，王正棠敲安開啟攻勢，台鋼游擊曾子祐1出局發生致命失誤，錯失再見雙殺，富邦沒放過大好機會，林哲瑄滿壘保送、董子恩安打扳平，最後戴培峰再見觸身球，終場以4：3戲劇性獲勝。

富邦先發布藍登重返一軍扛先發，前3局沒被敲安，4局1出局卻被「冤家」魔鷹扛出右外野全壘打，先掉1分。魔鷹本季8支全壘打之中，布藍登就貢獻3轟，而魔鷹這轟也是大巨蛋史上首發洋砲的全壘打。

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富邦悍將前5局被施子謙完全封鎖，6局靠董子恩的二壘安打展開攻勢，短打推進三壘後，王勝偉擊出高飛犧牲打，送回1分追平比分。

布藍登投6局掉1分退場，7局鐵牛棚接手，卻在8局曾峻岳上陣後被突破，開局連續3名打者上壘，曾峻岳雖然滿球數Ｋ掉魔鷹，仍被杜家明擊出突破僵局的2分打點安打。曾峻岳中斷連續15.2局無失分紀錄。

台鋼先發投手施子謙今天繳出本季代表作，前5局僅被敲2支一壘安打，總計69球就吃完7局，他前次先發投至少7局已要追溯至2020年8月9日，暌違1384天又吃滿7局。

富邦隊史第1次在台北大巨蛋出賽，吸引14946名觀眾進場，創下富邦球團史主場觀眾人數新高，原紀錄是2017年03月25日的新莊球場12500人，另外也是中職在大巨蛋史上第5高票房。

台鋼雄鷹洋砲魔鷹開轟。（記者林正堃攝）

富邦悍將曾峻岳。（記者林正堃攝）

董子恩敲出追平安打。（記者林正堃攝）

董子恩敲出追平安打。（記者林正堃攝）

戴培峰挨再見觸身球。（記者林正堃攝）

董子恩敲出追平安打，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

富邦悍將逆轉勝。（記者林正堃攝）

台鋼失誤誤事。（記者林正堃攝）

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