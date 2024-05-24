中職》董子恩苦熬首次單場MVP 鋒總：能給二軍選手鼓勵

富邦悍將董子恩獲得單場MVP。（記者林正坤攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將董子恩今在6局擊出「射牆」長打，差點在大巨蛋開轟，9局又串聯攻勢，敲安延續攻勢讓戴培峰再見觸身球助隊獲勝，生涯首次單場MVP就在大巨蛋。

面對擁有火球的雷公，董子恩透露，高國麟回本壘後，有跟他說雷公變化球不太準，鎖定直球即可，「我就聽學長的話，鎖定直球！」最後9局逮中148公里的速球，擊出穿越內野的適時安打。

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董子恩是2021年選秀富邦第3指名，前3季幾乎都在二軍居多，今年因辛元旭受傷頂替而把握機會。總教練陳金鋒就說，這2年他在二軍很努力練習，這次也算是給二軍選手一個鼓勵，只要認真練習，就有辦法在舞台展現自己，「子恩做得很好。」

回憶前2年在二軍的時光，董子恩表示，很多教練跟學長都跟他說，不是他不好，而是要多比賽，每天很認真去完成該做的事。

董子恩生涯首次拿MVP就在台北大巨蛋，他說很新鮮。球團也安排近日在新莊主場唱歌爆紅的啦啦隊員「檸魂割姬」檸檬唱歌，董子恩說，「不知道怎麼說，網友說好聽就很好聽。」

富邦悍將董子恩擊出關鍵追平安。（記者林正坤攝）

富邦悍將董子恩獲得單場MVP。（記者林正坤攝）

富邦悍將董子恩獲得單場MVP。（記者林正坤攝）

富邦悍將董子恩獲得單場MVP。（記者林正坤攝）

富邦悍將董子恩。（記者林正坤攝）

富邦悍將董子恩擊出關鍵追平安。（記者林正坤攝）

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